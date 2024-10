Si chiama “CreativaMente”, il nuovo progetto del Comune di Ginosa e dell’Ufficio Politiche Giovanili nato per promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità, favorire lo sviluppo di competenze, offrire opportunità di crescita personale e professionale.

L’avviso pubblico si rivolge agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS ed Enti di formazione riconosciuti.

Attraverso questo avviso si intende sostenere iniziative che possano rispondere ai bisogni emergenti della popolazione giovanile, incentivando la creazione di progetti innovativi e sostenibili nel tempo.

La fascia d’età interessata dal presente avviso, e a cui saranno rivolti i progetti, è quella che va dai 16 ai 21 anni.

Le proposte progettuali dovranno riguardare una o più delle seguenti aree:

1. Formazione e orientamento: attività volte a migliorare le competenze dei giovani in ambito scolastico, professionale e personale;

2. Cultura e tempo libero: iniziative culturali, sociali, artistiche e ricreative per promuovere la creatività e l’inclusione sociale;

3. Volontariato e cittadinanza attiva: progetti che incoraggiano la partecipazione attiva e il volontariato giovanile;

4. Inclusione sociale: interventi per supportare i giovani in situazioni di vulnerabilità e promuovere l’uguaglianza di opportunità.

L’avviso pubblico completo è disponibile al seguente link: https://www.comune.ginosa.ta.it/Novita/Notizie/Avviso-pubblico-Creativamente

La proposta progettuale, unitamente alla domanda di partecipazione e al piano finanziario potrà essere inviata a partire dal 4 ottobre 2024 e fino al 9 novembre 2024 all’indirizzo

comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO “CreativaMente”FINALIZZATO ALLA RICEZIONE DI PROPOSTE, DI INIZIATIVE RIVOLTE AI RAGAZZI TRA I 16 E I 21 ANNI”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.