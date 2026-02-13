CREAMED, l’Academy per i professionisti culturali del Mediterraneo progettata da Materahub torna a Cipro

Si è conclusa la seconda edizione di CREAMED – Creative Enterprises Academy for the Mediterranean, il programma organizzato dall’Organisation for European Programmes and Cultural Relations (OEPCR) Cyprus dal 6 al 9 febbraio, che ha visto coinvolti oltre 500 partecipanti provenienti da Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Il successo dell’’iniziativa conferma l’importanza di creare connessioni solide tra professionisti culturali e creativi delle due sponde del Mediterraneo, incarnando la visione del Patto per il Mediterraneo – “One Sea, One Pact, One Future” e promuovendo uno spazio condiviso di immaginazione, collaborazione e co-creazione di nuove opportunità per il futuro della regione.

Rafforzare le competenze dei professionisti culturali e creativi euro-mediterranei

CREAMED è un programma intensivo e transnazionale di capacity building, pensato per potenziare competenze, visione strategica e capacità imprenditoriali dei professionisti e delle imprese culturali e creative. Attraverso formazione specialistica, scambio di buone pratiche e networking internazionale, l’Academy si configura come la prima piattaforma strutturata dedicata alle imprese culturali e creative nell’area mediterranea. L’Academy è stata progettata da Materahub, che è coinvolta nel progetto fin dalle sue fasi iniziali, curando lo sviluppo dei contenuti formativi e collaborando attivamente alla sua implementazione a livello euro-mediterraneo. A rappresentare Materahub in questa edizione sono state la Project Manager Angela di Benedetto ed Eleonora Santini, che hanno contribuito con interventi operativi e momenti di formazione, affiancando i trainer della Anna Lindh Foundation, di OEPCR e del British Council.

La rilevanza dell’iniziativa è stata sottolineata anche dalla presenza di S.E. Michael Tatham CMG, Alto Commissario Britannico nella Repubblica di Cipro, che ha rivolto un saluto ai partecipanti evidenziando l’importanza della collaborazione, del dialogo interculturale e della condivisione di valori comuni nello spazio euro-mediterraneo. I partecipanti sono stati inoltre accolti da Mimis Sophocleous, Direttore del Pattichion Municipal Museum – Historical Archives & Research Centre of Limassol, e da Anastasia Andritsou, Direttrice del British Council Cyprus e British Council Greece.

Prossimo appuntamento: Matera 2026

Il percorso di CREAMED prosegue. Nel novembre 2026, Matera ospiterà una nuova edizione della CREAMED Academy come side event del Magma Festival, l’evento annuale organizzato da Materahub per promuovere la creatività come motore di cooperazione e innovazione. L’appuntamento si inserirà nell’anno in cui Matera sarà Capitale della Cultura e del Dialogo del Mediterraneo, rafforzando ulteriormente il ruolo della città come hub di scambio culturale e creativo e punto di incontro per professionisti provenienti da tutto il bacino mediterraneo.

Con questa nuova tappa, Materahub rinnova il proprio impegno nel costruire ponti tra culture, promuovere competenze e generare nuove opportunità per il settore culturale e creativo, contribuendo a delineare un futuro condiviso per il Mediterraneo.

