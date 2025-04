Creaction- mostra d’arte Internazionale a cura della Lega Navale

CREACTION, mostra d’arte Internazionale, è l’esposizione allestita presso l’Ipogeo Culturale Lega Navale Italiana – Sezione di Matera Magna Grecia in Via Fiorentini 103-107 nei Sassi di Matera che sarà possibile visitare fino al 4 maggio 2025, dal martedì alla domenica, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Chiuso nei seguenti giorni: 20 aprile, 25 aprile, 1 maggio 2025. Ingresso libero.

La mostra è curata dalla storica dell’arte dott.ssa Carmela Loiacono e promossa da Lega Navale Italiana – Sezione Matera Magna Grecia e MaterAcqua, con il patrocinio del Comune di Matera, Provincia di Matera e Ambiente Basilicata.

Presentazione della mostra

“Ogni opera d’arte è il frutto dell’espressione umana e della creatività del singolo artista.”

La creatività può essere definita come il risultato della complementarità, tra deduzione e intuizione, tra ragione e immaginazione, tra emozione e riflessione, tra pensiero divergente (produzione di molte differenti possibili idee e soluzioni) e pensiero convergente (raggiungimento di una singola e corretta risposta al problema).

La creatività nasce soprattutto dall’azione fisica e mentale che l’artista compie durante il processo artistico.

Ogni artista crea le proprie opere seguendo emozioni, stati d’animo ed esperienze di vita, e attraverso l’utilizzo di tecniche, forme, colori, luci, parole, suoni, riesce a trasmettere un messaggio emozionale che può essere compreso e interpretato, in modo diretto o indiretto dall’osservatore. Tale connessione emotiva può suscitare una gamma di emozioni e sentimenti che coinvolge chi si rapporta con l’arte.

Pertanto, gli artisti selezionati riflettono sull’idea di creatività, basandosi sul rapporto tra il mondo esterno ed il proprio mondo interiore, lasciandosi ispirare da un dualismo fatto da differenze e assonanze che crei l’azione necessaria alla realizzazione di nuovi orizzonti possibili.

ARTISTI SELEZIONATI

Mariana Branco, Brasile

Nata a Santa Catarina, in Brasile, Mariana Branco è astrologa vedica, artista, terapeuta ayurvedica e autrice. Ha utilizzato diversi supporti per parlare del tema dell’ARTE e dell’ASTRO SPIRITUALITÀ. Attualmente utilizza la materialità per evidenziare la materia energetica, corporea e viscerale nel suo vigore. Il supporto evidenzia il gioco poetico atomico e trascendente. In questo modo si osserva che il principio femminile del Movimento si unisce al principio maschile della Stabilità, ed è da questa Forza della Creazione che nasce tutto. L’essere umano è formato da Cinque Organi di Percezione, Cinque Organi di Azione e Cinque Elementi, oltre che dal Cosmo. La sua ricerca passa attraverso l’interrelazione tra TEMPO e KARMA.

Si è laureata in Comunicazione Sociale presso l’UFPR – Curitiba, Brasile, ha conseguito una specializzazione in Storia dell’Arte presso l’EMBAP – Curitiba, Brasile e un MBA con specializzazione in Marketing presso la FGV – Curitiba, Brasile. È anche spiritista Collegi integrati. Laureata in Yoga terapia e diversi altri corsi sulla cultura vedica.

Alessandro Carbonara, Italia

Nato a Bari nel 1983, Alessandro Carbonara è farmacista di professione e fotografo per passione. Dal 2024 ha iniziato la sua carriera artistica, esponendo le sue opere fotografiche in mostre collettive a Matera.

Alcune sue foto del genere Street Photography sono state selezionate per essere pubblicate nel libro “Street Spirit Bari, 2024”, un omaggio a Bari, una città sospesa tra tradizione e modernità, tra il sacro e il profano, tra caos e bellezza, che vive attraverso gli occhi dei fotografi che la osservano.

Attualmente partecipa alla selezione di LensCulture Portrait Awards 2025.

Alessandro Carbonara considera la fotografia uno strumento per creare, documentare e trasmettere ciò che è essenziale e non banale.

Cerca di dare alla fotografia il giusto valore come forma d’arte espressiva e narrativa, strizzando l’occhio a diversi metodi creativi. Predilige i generi fotografici del ritratto, dal classico allo sperimentale, e della paesaggistica espressiva, evocativa, non convenzionale.

Francesco Carlucci, Italia

Francesco Carlucci è una figura poliedrica, con interessi che spaziano attraverso il mondo del coding, della cybersicurezza, del design, della scrittura e recentemente si è avvicinato al mondo dell’arte astratta. “9223372036854775807: The End of Time” è la sua prima creazione, un lavoro concettuale e allo stesso tempo un’esperienza digitale in real-time. Influenzato dal lavoro del filosofo Coreano Byung-Chul Han sull’ossessione della società moderna per le informazioni (Non-things, 2022 – Han), Francesco Carlucci riflette sul concetto di timestamp e su come il tempo-macchina abbia ridefinito il concetto naturale di tempo stesso.

Jonas Deubelbeiss, Svizzera

Le radici della sua arte affondano nella cultura hip-hop. La scena dei graffiti e l’atteggiamento nei confronti della vita associato ad essa caratterizzano il suo stile. Come artista di graffiti ha usato i muri e come artista di tatuaggi ha usato il corpo umano come superficie di proiezione. Oggi, Jonas Deubelbeiss è un artista e un performer popolare in Svizzera e a livello internazionale. Parla direttamente agli spettatori con i suoi ritratti espressionisti astratti e li cattura immediatamente. La sua danza ispira. Entrambi raccontano la sua incontenibile passione di esprimere emozioni attraverso la sua arte e di renderne partecipi gli altri. Con il ritmo nel sangue, l’amore nel cuore e una squisita sensibilità nel pennello, l’artista autodidatta in costante sviluppo crea i suoi ritratti.

J.griMo, Francia

La sua formazione scientifica le ha permesso di vivere e viaggiare in tutto il mondo prima di stabilirsi a Maussane- les Alpilles (sud della Francia) alla fine degli anni Novanta.

Dieci anni dopo, sentendo che disegnare, dipingere e mostrare le sue opere avrebbe portato coerenza a tutte le sfaccettature della sua personalità, ha iniziato la sua carriera di pittrice. Dal 2010 condivide ogni anno le sue creazioni in varie mostre, principalmente in Provenza ma anche a Venezia (2023) e Parigi (2024, 2025). Passo dopo passo, gli strumenti e l’esperienza di J.griMo si sono ampliati per affinare l’espressione, in modo che l’emozione interiore potesse essere tradotta nel modo più onesto possibile, e la pittura è il suo unico mezzo per condividerla.

Leo Hainzl, Austria

Leo Hainzl è nato in Austria nel 1968. Dal 1994 al 1999 ha studiato pittura e grafica all’Università di Arti Applicate di Vienna. Dopo la laurea, nell’autunno 1999, la prima mostra personale “Aspetti interregionali e riferimenti visivi” si è tenuta presso la Galleria Kunsthaus Muerz. Dal 2000 ha partecipato a numerose mostre collettive in gallerie e musei in Austria, Germania, Slovenia, Italia, Svizzera, Regno Unito, Portogallo, Corea del Sud e Stati Uniti.

I suoi dipinti si trovano nelle collezioni d’arte della Città di Vienna, dell’Universal museum Joanneum (Graz / Austria), del Faro Cabo Mayor Art Center (Santander / Spagna) e del Czong Institute for Contemporary Arts / CICA Museum (Gimpo-si / Corea del Sud).

Nel 2011, la precedente produzione formale e tematica è stata citata nella General Artists Encoclypedia (Casa editrice De Gruyter, Monaco). Nel 2024 Leo Hainzl partecipa alla mostra collettiva “Postcards from the Edge – 26th Edition” alla Berry Campbell Gallery (NYC) e a “Big Names, Small Art” al Crocker Art Museum (Sacramento / California) con artisti di spicco provenienti da tutto il mondo. A gennaio 2025 partecipa a “Postcards from the Edge – 27th Edition” a New York City, e a marzo è stato invitato da Art Circle Slovenia per un progetto di residenza d’artista nell’ambito della Capitale Europea della Cultura 2025 Nova Gorica / Gorizia. Leo Hainzl afferma che la pittura contemporanea dovrebbe affrontare temi attuali e presentarsi attraverso un linguaggio visivo di riferimento.

Tina Hellblom-Thibblin, Svezia

Tina Hellblom-Thibblin è un’artista visiva svedese che lavora principalmente con olio su tela di lino. Ha studiato teoria e pedagogia dell’arte all’Università di Uppsala, dove ha poi conseguito il dottorato di ricerca. La sua formazione accademica comprende anche studi di storia dell’arte e di estetica. Attraverso i suoi studi, ha sviluppato un profondo interesse per la pittura, la scultura e l’architettura italiana e francese, sia storicamente che in contesti contemporanei. Gran parte dell’ispirazione per i suoi dipinti deriva dai suoi viaggi in Italia e in Francia, dove è stata affascinata dalla pittura rinascimentale e dall’arte murale. La sua passione per la pittura è emersa presto nella vita ed è rimasta una ricerca continua.

La sua pratica artistica intreccia molteplici temi, tra cui la tensione tra l’immaginario e il concreto, così come tra i sogni e la realtà. Anche l’identità e le relazioni umane sono al centro del suo lavoro, spesso esplorate attraverso elementi di sorpresa e imprevedibilità. La spontaneità e il senso di incompiuto sono aspetti chiave di molte sue opere. Inoltre, il suo lavoro pone una forte enfasi sui contrasti e sul non visto. I dipinti di Tina sono stati esposti in mostre personali e collettive in Svezia e in numerose mostre collettive in Europa, tra cui in Italia, Spagna e Regno Unito. Partecipa inoltre all’ARTEXPO New York 2025. Negli ultimi anni ha ricevuto diversi premi internazionali per il suo lavoro e le sue opere sono state pubblicate in varie pubblicazioni internazionali sull’arte contemporanea.

Tumí Johnson, Stati Uniti d’America

Danzatrice, poetessa e medico nigeriana-americana, Tumí crea ed esegue “Healing Poemdances”, danze che nascono dalla sua poesia e dalla sua esperienza di medico, per accendere e stimolare l’esperienza di guarigione dello spettatore.

Come medico, Tumí ha ottenuto la certificazione in Medicina Interna ed è anche diplomata presso l’American Board of Integrative Holistic Medicine; nel 2011 è stata nominata professore assistente di Medicina presso la NYU. Laureata alla Vanderbilt University Medical School, ha ricevuto il Premio Kaufman in Medicina della sua scuola per “l’umanità e il servizio disinteressato in medicina”, specializzata in Medicina Interna/Cure Primarie alla NYU. Da allora ha lavorato in molti contesti clinici. Diplomata all’Institute of Integrative Nutrition, ha anche prestato servizio in Africa occidentale con Medici senza Frontiere per supervisionare le cliniche di nutrizione. Ha inoltre svolto attività di volontariato medico in Amazzonia, Haiti e Kenya, tra gli altri luoghi.

Tumí è un’ex borsista presidenziale nelle arti e, mentre viveva a New York City (NYC), ha danzato professionalmente come membro della compagnia di danza contemporanea Roza Dance Company, con sede a NYC. Nel 2011trasferita a Parigi, Tumí ha iniziato a creare la sua prima Healing Poemdance, rappresentando queste danze in diversi spazi performativi di New York, a Los Angeles, e anche in Francia, Haiti, Croazia, Slovenia, Spagna, Tanzania e Thailandia. Ha creato filmati “Healing Poemdances” pluripremiati, esposti in diversi festival d’arte e cinematografici. Tumí crede che l’umanesimo inizi con la consapevolezza, e le sue Healing Poemdances sono offerte come esperienze evocative attraverso le quali si possono esplorare difficili paesaggi umani, perché è lì, in mezzo alla lotta e all’autenticità, che si scopre il curioso e bellissimo spazio intersecante che è la guarigione.

Nanako (Raymma), Giappone

Originaria del Giappone, Nanako ha iniziato a studiare danza tradizionale nel 1991 e successivamente è entrata nella scena teatrale di Tokyo come drammaturga e regista. Nel 2003 è passata alle performance burlesque con il nome di Cherry Typhoon, ottenendo riconoscimenti come performer pluripremiata nei festival di tutto il mondo. Dopo un attacco di cuore durante un’esibizione nel 2016, si è presa del tempo per riprendersi prima di tornare come MC e iniziare il progetto artistico “The Time-Space Installation” in Giappone. Nell’aprile del 2024, Nanako si è ritirata dal mondo dello spettacolo per concentrarsi su nuove iniziative artistiche, tra cui la creazione di illustrazioni, saggi e installazioni sui temi del tempo, dello spazio e della gioia. Attualmente lavora a un progetto chiamato “Viva Food Culture”, in cui illustra i suoi pasti quotidiani e scrive la storia e il significato personale dei piatti. Questo progetto funge sia da diario personale che da riflessione sulla vita nel XXI secolo.

La gioia di vivere deriva dall’esperienza del tempo e dello spazio e il suo lavoro mira a condividere queste esperienze. Come artista, ha iniziato con le performance teatrali, trasformando gli spazi virtuali in realtà. Continua a esplorare nuove possibilità, fondendo realtà e immaginazione. Esprimendo il fascino dell’esistenza dal suo punto di vista, crede che questa sia la sua missione ultima, contribuire all’umanità.

Satoshi Morita (Raymma), Giappone

Satoshi Morita è nato a Fukuoka, in Giappone, ed è cresciuto a Saga, in Giappone. Satoshi è un “amazinista” itinerante che cerca, continua a catturare e ricercare la “Bellezza” da diverse prospettive. Tutte le sue opere d’arte trascendono tutti i generi.

Satoshi Morita continua a giocare con la fotografia, la pittura e a suonare il pianoforte improvvisato attraverso il suo modo unico, originale e auto-creato.

Il suo obiettivo è rendere visibile l’invisibile. Proiettare nuove storie. Condividere nuove luci, esplorando luce e oscurità sconosciute ed esprimendo una storia su come luce e oscurità si riconciliano. Il suo processo e la sua tecnica pittorica comprendono una serie di tecniche miste insieme all’approccio al lavoro da diverse angolazioni. Dipinge, strofina, raschia e fa varie cose, qualunque cosa gli venga in mente. Il suo corpo segue semplicemente la sua energia e ispirazione. Ha esposto le sue opere in Giappone, Spagna, Italia (Matera e Venezia), Stati Uniti, Turchia e Regno Unito.

Eunyoung Park, Corea del Sud/Stati Uniti d’America

Nata nel 1972 a Goyang, in Corea del Sud, Eunyoung Park è una pittrice, il cui lavoro è profondamente influenzato dall’esperienza personale e dall’esplorazione culturale. Eunyoung ha frequentato Pittura Orientale all’Università di Hong-Ik. Espandendo la sua visione artistica, ha esplorato l’intersezione tra movimento e regia studiando regia d’animazione all’Accademia coreana delle arti cinematografiche. Dal 1995 Eunyoung Park ha tenuto otto mostre personali e ha partecipato a numerose mostre collettive. Inoltre, ha creato film d’animazione che sono stati presentati in festival cinematografici in Corea. Eunyoung ha lavorato nell’animazione commerciale, ha illustrato libri e ha pubblicato un fumetto. Queste diverse esperienze non solo hanno sostenuto la sua vita indipendente di artista visiva, ma l’hanno anche aiutata a comprendere il valore della collaborazione con altri professionisti e artisti.

Dopo aver vissuto a Seattle nel 2017, si è trasferita a New York nel 2024, dove si dedica completamente alla pittura. Il suo lavoro è stato profondamente influenzato dal periodo trascorso in residenze d’artista in Corea e negli Stati Uniti, in particolare dalla residenza Art Farm in Nebraska, dove ha incontrato i rituali di guarigione dei nativi americani, come la “Inipi” e la “Sun Dance”. Queste esperienze hanno plasmato profondamente la sua visione artistica, portandola a esplorare temi legati alla spiritualità dell’energia, alla sua trasformazione e alla profonda connessione tra natura ed esistenza umana.

Nella sua nuova vita a New York, Eunyoung esplora l’equilibrio e il caos di persone provenienti da contesti diversi in una città metropolitana. Cattura le loro ansie, i loro desideri e i loro sogni, dipingendo una nuova serie intitolata Dreamer, che presenta i loro ritratti e sottolinea il valore del vuoto come qualcosa ancora da esprimere. Attraverso queste opere, l’artista esplora le loro possibilità e l’energia delle gemme nascoste nel vuoto.

JaSki Watkins, Stati Uniti d’America

JaSki Watkins è un’artista astratta ultra-contemporanea, che esplora l’interazione tra teoria del colore e automatismo attraverso audaci dipinti in acrilico. Il suo lavoro fonde forme organiche e geometriche con texture stratificate, creando composizioni dinamiche che bilanciano intuizione e precisione.

Ogni opera riflette un dialogo continuo tra spontaneità e struttura, dove tinte vibranti e segni gestuali evocano sia il movimento che la quiete. Il suo lavoro cattura la vitalità della natura e della mente subconscia, offrendo agli spettatori un viaggio meditativo attraverso il caos e l’armonia.

Per informazioni sulle mostre contattare:

E-mail: carmelaloiacono.arthistorian@gmail.com | www.carmelaloiaconoarthistorian.com