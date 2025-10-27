CraftLab – Laboratori di materahub @craftwork4all artigianato

Il 30 ottobre e 6 novembre |sarà possibile partecipare a Matera ai laboratori Texture Urbane, guidati da Daniela Madeddu presso la Galleria d’arte Mad. Art dalle ore 15:00-19:00.

Un’esperienza artistica all’aperto dove arte, città e sostenibilità si incontrano. I partecipanti stamperanno delle “texture urbane” direttamente dalle superfici della città – tombini, pavimentazioni, tessuti, borse e t-shirt creando un archivio visivo unico di Matera.

Nella seconda data (6 novembre) si useranno inchiostri ecologici a base di polvere di ruggine, per un approccio creativo e sostenibile alla stampa.

Sono aperte le iscrizioni qui: bit.ly/craft-labs-matera

I posti sono limitati, motivo in più per non perdere l’occasione di partecipare a un laboratorio dove la città diventa arte.

