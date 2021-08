Su 1055 tamponi molecolari processati sono stati 68 i casi di positività al covid 19 registrati in Basilicata. Le persone ricoverate in ospedale sono 32, una delle quali in terapia intensiva, e 15 i guariti. E’ il dato, rilevato il 13 agosto, riferito dalla task force regionale che indica in 3677 le vaccinazioni effettuate. Un dato che in crescita con 375.558 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (67,9 per cento) e 291.761 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (52,7 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 667.319 su 553.254 . Naturalmente le raccomandazioni a rispettare le regole anticovid si ripetono, sopratutto alla vigilia di ferragosto quando gli assembramenti aumenteranno al mare, ai monti e in altre località turistiche. Green pass (passaporto verde) a portata di mano e di telefonino. Occhio ai falsi…a resistenze e polemiche per quanti hanno deciso di ricorrere alla Corte Costituzionale. La vaccinazione, infatti, è su base volontaria.



LA NOTA DELLA REGIONE

Vaccinazioni e test Covid-19, aggiornamento del 14 agosto

