Sono molto più della metà (74 a ieri sera) i comuni lucani che ancora possono vantare di non aver avuto nessun caso di covid19 tar i propri abitanti. Tra questi vi era anche Accettura, il paese del maggio.

Questa sera, invece, nel primo giorno della fase2, il suo primo cittadino Alfonso Vespe ha dato l’annuncio costernato e preoccupato del primo caso emerso in questa comunità (che porta a 20 su 31 i comuni del materano colpiti dal virus):

“Con mio profondo rammarico comunico alla cittadinanza che proprio in questo momento mi è arrivata la chiamata dell’ASL, per notiziarmi del primo caso positivo per COVID-19 ad Accettura.

È la conferma che, nonostante il serrato controllo del territorio effettuato dalle forze dell’ordine e dalla Protezione Civile, questo virus è sempre in agguato ovunque.

Visto che ancora non si conosce la catena degli eventuali contagiati, rinnovo il mio appello a rimanere a casa evitando ogni tipo di contatto sociale.

Il sindaco, Alfonso Vespe.”