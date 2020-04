Anche oggi solo 4 positivi. Sono stati 5 ieri, 6 l’altro ieri e 6 anche il giorno prima, i nuovi casi positivi al covid19 emersi dai tamponi processati in Basilicata. Piccoli numeri che rincuorano. Così come la accertata negatività di tutti i tamponi relativi alla residenza per anziani di Noepoli.

Dati che potrebbero far illudere ad un pericolo scampato e a una emergenza forse non più tale. Alimentare una insofferenza latente alle restrizioni, complice il bel tempo, le festività di questi giorni che sono da sempre sinonimo dello stare insieme con parenti ed amici.

Ma così, purtroppo non è…..ed è inutile pensarci. Il pericolo non è (purtroppo) affatto scampato e finchè non sarà trovato, non diciamo il vaccino, ma una cura sufficientemente sicura per combatterlo…..dovremo stare attenti a questo nemico in agguato. A meno che lui non ci faccia il regalo di cambiare aria, come altri virus con cui ciclicamente abbiamo a che fare.

Anche perchè basta fare un piccolo calcolo, “alla femminile” come si dice dalle nostre parti. Fino ad ora in Basilicata sono stati effettuati poco meno di 4 mila tamponi, di cui accertati negativi circa 3400 (l’85%). Ciò significa che è stato rilevato un 15% di positivi.

E se su un piccolo campione questo è il rapporto, sui 500 mila e rotti abitanti della Basilicata, cui il test non lo faremo mai a tutti, quanti sono i potenziali posistivi in circolazione senza che siano stati accertati?

Ecco pensiamoci, e pensiamo per un’attimo a cosa succederebbe se ci rimescolassimo tutti senza le precauzioni attuali….con queste mine vaganti in circolazione.

Nel frattempo ecco gli ultimi dati comunicati dalla task force e riferiti ai tamponi processati nella giornata di ieri, 10 aprile, in cui sono stati effettuati 354 test per l’infezione da Covid – 19.

Di questi: 350 sono risultati negativi e 4 positivi.

I casi positivi riguardano:

2 il comune di San Giorgio Lucano;

1 il comune di Grassano;

1 il comune di Salandra;

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 282 su un totale di 4050 tamponi analizzati, di cui 3736 negativi.

Ieri i positivi erano 280, ai quali vanno aggiunti i 4 di oggi e sottratti 2 deceduti.

Ai 282 positivi vanno aggiunti : 17 persone decedute (7 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 Montemurro, 1 Pisticci), 14 persone guarite, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 1 paziente di Gioia del Colle, 1 paziente di Padula Buonabitacolo riscontrato nell’Aor San Carlo e 8 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove attualmente si trovano in isolamento domiciliare.

Attualmente in Basilicata i pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere di Potenza e Matera sono 72 così suddivisi:

—Azienda ospedaliera San Carlo (Potenza): malattie infettive 17, terapia intensiva 7, pneumologia 13;

—Ospedale Madonna delle Grazie (Matera): malattie infettive 30 e terapia intensiva 5.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.

Il prossimo aggiornamento domani, 12 aprile, alle ore 12,00.