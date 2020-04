Siamo in piena emergenza covid-19, con tutti noi costretti -per proteggerci- a rimanere tappate in casa, con tanti che vivono tragedie (buona parte delle quali hanno avuto come triste epilogo l’Ospedale di San Carlo di Potenza) , tragedie che creano preoccupazioni che alimentano domande da parte dei cittadini lucani che meriterebbero risposte chiare, puntuali, precise. Ma che succede?

La stampa e i giornalisti provano a fare il loro mestiere in condizioni difficilissime, ma di fronte si ritrovano un Presidente della Giunta Regionale che non si sottopone alle loro domande (a differenza di quanto accade a livello di governo nazionale) ed ora ecco che s’avanza il DG dell’Azienda ospedaliere potentina che annuncia querele contro la CGIL e praticamente tutte le testate giornalistiche locali, rei di sollevare dubbi e domande.

Non è chiaro evidentemente a Barresi e a chi lo ha nominato (che farebbe bene ad intervenire e dirgli di stare calmo e di dare spiegazioni alle domande invece che spendere soldi pubblici per avvocati) che i cittadini vogliono sapere, hanno diritto a sapere e lui ha il dovere di dare risposte e spiegazioni approfondite e convincenti.

Nel mentre, ecco il nuovo burocratico comunicato della task force di oggi che -oltre a non rispettare da giorni oramai l’orario da loro stessi stabilito- è quasi tutto ciò che passa il convento….ed è davvero poco per placare la sete di informazioni presente.

“La task force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri, 8 aprile, sono stati effettuati 178 test per l’infezione da Covid-19.

Di questi 172 sono risultati negativi e 6 positivi.

I nuovi positivi sono così distribuiti:

3 a Sant’Arcangelo,

1 a Potenza,

1 a Pisticci,

1 a Pignola.

Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 276 su un totale di 3474 tamponi analizzati.

Ieri erano 271, ai quali vanno aggiunti i 6 positivi di oggi e sottratto un paziente deceduto nella città di Potenza.

Ai 276 vanno aggiunti nel complesso 15 pazienti deceduti (1 Spinoso, 6 Potenza, 2 Paterno, 1 Moliterno, 1 Villa D’Agri, 1 Irsina, 1 Rapolla; 1 Montemurro, 1 Pisticci), 13 guariti, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm e 1 di Gioia del Colle, 1 paziente di Padula Buonabitacolo riscontrato dall’Aor San Carlo e 8 pazienti diagnosticati in altra regione, residenti in Basilicata dove si trovano in isolamento domiciliare.

Attualmente i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 67 così suddivisi:

—all’ospedale San Carlo 18 sono in malattie infettive, 10 in terapia intensiva e 11 in pneumologia;

—all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 21 sono in malattie infettive e 7 in terapia intensiva. I lucani in isolamento domiciliare sono 209.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.

Il prossimo aggiornamento domani, 10 aprile, alle ore 12,00.