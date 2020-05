E sì che per il buon astronomo Franco Vespe una sveglia naturale con una secchiata d’acqua corrente ci vorrebbe, per evitare che i dati elaborati il giorno prima, vengano pubblicati sul nostro blog due ore prima dell’uscita bollettino regionale di mezzogiorno.Rimediamo comunque. L’argomento è comunque interessante, visto che la Basilicata è a zero contagi, ha posto l’attenzione all’andamento da coronavirus in Italia e Germania, con le campane dei campanili del BelPaese (dalle linee rosse in Lombardia, naturalmente) e i rustici orologi a cucù della foresta nera. Suoni diversi, organizzazioni differenti e risultati che si sovrappongono con l’incidere dei suoni da orologio sincopato musicato da Leroy Anderson, con partiture per orchestra. Franco Vespe ci ha messo di suo e l’incrocio dei dati sull’asse Italia – Germania tra sfide sportive ed economiche, ci riporta nel mondo della concretezza e con i voti assegnati sul campo.



“iniziamo a guardarci intorno – dice Vespe e cercheremo di capire cosa succede nel mondo. La prima cosa che è paragonare i dati italiani con quelli della Germania che sembra aver incassato meglio i colpi del COVID-19. Abbiamo così confrontato contagi e decessi. Per quanto riguarda i contagi abbiamo un ritardo, rispetto a quello italiano, del picco principale di 10 giorni . Si può vedere plasticamente che la campana tedesca è molto più stretta di quella italiana. Tuttavia si vede chiaramente che la Germania ha subito un picco secondario pochi giorni fa che ha prolungato di tantissimo la sua uscita dalla fase di emergenza statistica che cesserà solo a fine Giugno. Verosimilmente questo picco è stato dovuto alle aperture delle scuole che è avvenuto proprio negli stessi giorni del picco. Questo testimonia la perfidia del Virus rispetto al quale non bisogna abbassare la guardia. Per i decessi invece l’andamento della Germania è stato più fedele all’andamento della campana simmetrica. Il picco si è verificato 10-15 gg dopo l’Italia; mentre l’emergenza statistica cesserà 4-5 giorni prima dell’Italia”.



E il contesto ci dice incontrovertibilmente – conclude Vespe-che la gestione dell’emergenza e le cure sanitarie sono state di gran lunga più efficaci e sagaci della nostra. L’alternativa sarebbe quella della superiorità razziale”!😜Ma non è proprio il caso di ripiombare in queste catastrofi etico-morali. Sovrappongo il grafico dei decessi tedeschi con quello italiano. Fa capire il diverso andamento dei decessi nei due paesi. A proposito ieri avevo sbagliato a postare i grafici della Liguria. In Liguria c’è un’emergenza che sta divampando della stessa entità in proporzione con quella della Lombardia. Quindi ri-posto i grafici corretti della Liguria” Bravo Franco. Ammettere di aver sbagliato non è da tutti.