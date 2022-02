La bocciatura in Senato all’emendamento che prevedeva ristori per le famiglie dei medici e odontoiatri caduti per il Covid, indigna l’Associazione Medici e Odontoiatri liberi professionisti.

“Uniti nella protesta, esprimono -si legge in una nota- profondo sdegno e incredulità per la totale mancanza di rispetto e sensibilità verso chi ha combattuto e lotta ogni giorno in prima linea.

Molti colleghi, soprattutto nella prima ondata di questa pandemia, hanno sacrificato la loro vita per svolgere il loro dovere, spesso sprovvisti dei più semplici dispositivi di protezione. Sono stati definiti eroi ma questo non è bastato per approvare l’emendamento e pagare gli indennizzi.

L’AMOLp esprime la più totale solidarietà e vicinanza alle famiglie dei colleghi deceduti e auspica che quanto prima il Parlamento ponga rimedio, trovando i fondi necessari a ristorare le famiglie dei colleghi che hanno dato la vita lavorando in prima linea.”

“Mai più stragi di medici innocenti, mai più famiglie abbandonate nella solitudine del proprio dolore”, afferma Loredana Costabile , vicepresidente AMPOLp.

Trattasi di una ulteriore presa di posizione a fronte della bocciatura dell’emendamento che concedeva 100mila euro alle famiglie dei 369 medici morti agli inizi della pandemia, presentato dalla senatrice della Lega Maria Cristina Cantù in sede di conversione del decreto Covid sulle festività dello scorso 24 dicembre.

Al momento gli indennizzi sono garantiti dall’Inail solo ai medici dipendenti del Sistema sanitario nazionale (che ad esempio lavorano negli ospedali), mentre tutti gli altri hanno avuto solo piccoli rimborsi tramite assicurazioni private o usufruito della raccolta fondi dei fratelli Della Valle dell’estate 2020.

L’emendamento è stato bocciato dalla Commissione Bilancio del Senato per la mancanza di coperture. Quindi è stato ritirato e riformulato come ordine del giorno, accolto dal Governo, ma non è detto che possa concretizzarsi in futuro in un provvedimento.

Già la Federazione degli ordini dei medici, per bocca del presidente Filippo Anelli, si era dichiarata sorpresa, perché «l’approvazione dell’emendamento avrebbe significato che lo Stato era grato ai medici che si sono impegnati e hanno sacrificato la loro vita in un momento per combattere la pandemia, in cui i livelli di sicurezza non erano proprio elevati». Aggiungendo che: «Dispiace che non si siano trovati i fondi per poter dare un ristoro a queste famiglie che, in molti casi, sono anche rimaste prive dell’unica fonte di sostentamento e alle quali sono negati gli indennizzi Inail».