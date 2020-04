Perchè i dati tra nuovi positivi, ricoverati con varie formule a casa o in ospedale e decessi (purtroppo) possono stabilizzarsi occorre che arrivi un po’ di pace. Ma è fuoco che cova sotto la cenere con quella truppa di ”sconosciuti”, asintomatici o sintomatici che sfuggono a sè stessi e ai controlli sanitari, perchè le cose sono state impostate male sin dall’inizio. E poi i buchi neri delle forniture di tamponi che non consentono di fare prevenzione e qualcuno, come chiedono in Lombardia, vorrebbero fare uno screening di massa. E di tutta questa fibrillazione da vigilia di domenica delle Palme ne è ben consapevole l’astronomo materano Franco Vespe, già con il capo cosparso di cenere per le forchette dei grafici che sono al limite del piatto dei dati da verificare a ogni piè sospinto.



E la Basilicata, per esempio, ha già superato il varco dei 10 decessi dei 250 ammalati, ma sono cifre per difetto per i limiti oggettivi di organizzazione e per le falle nel sistema sanitario regionale, abbondantemente affossato con la riforma ‘politica, accentratrice e compensativa” attivata, non dimentichiamolo, dalla passata amministrazione regionale. Per cui conviene agitare Le Palme del buon senso e attendere la Pasqua di ‘moderata’ resurrezione. Ma veniamo al lavoro di Vespe .”I dati, riferendosi a ieri ,sono confortanti- dice Vespe. L’andamento dei contagiati totali, come dicevamo ieri , ormai è consolidato ed il loro numero giornaliero per Pasqua atterrerà su valori prossimi allo 0. Questo anche se oggi il numero è andato sopra la forchetta indicata ieri per oggi. Ancora più confortanti sono i dati dei decessi. Il valore di oggi è ben dentro la forchetta indicata ieri. Il picco, checchè se ne dica, altopiano o non altopiano, è stato superato 3-4 giorni fa. Ci saranno ancora fluttuazioni ma, ormai, la tendenza discendente è stata imboccata con decisione. Il numero di decessi finali totali sono compresi nella forchetta fra 19.120 e 20.300. Dovremmo riuscire a stare sotto le 20.000 perdite. Mi dovete perdonar per la polemica che apro e chiudo qui”. Chiudere? Lo fa con un rammarico comprensibile e prevedibile. E del resto se invia un breve commento e i grafici sul far della sera quando la gente si è fatta occhi e orecchi di dati nazionali e locali, d acute analisi più o meno serie di questo o quell’esperto e sbellicatasi dalle rise su video, battute e sciarade ai ”tempi del coronavirus” come titola in fotocopia un navigatore del web, non c’è da sorprendersi se al puntuale invio non corrisponda appena qualche spunta. Franco, sveglia. L’inflazione non paga…”Nonostante – conclude l’astronomo- stia inviando questi “reports” anche a gente che in queste ore, sta “decidendo”, da costoro non sono pervenuti ancora ne commenti, ne richieste di chiarimenti o curiosità. Delirio di onnipotenza ? auto-sufficienza ? Distrazione ? Ai posteri l’ardua sentenza. A più tardi, come sempre, per gli andamenti su base regionale” E allora,prima, manda quelli..-magari la curiosità aumenta