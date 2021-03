Covid, chiusure e vaccini. E mo’ attaccatevi al Caf…

Ironia a parte sono solo i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), tranne poche lodevoli aperture e disponibilità, a sopperire a quel “chiuso per covid’’ aggravato dal lavoro a distanza di molti enti e uffici della Pubblica Amministrazione. E la cosa proprio non va bene per cittadini italiani e stranieri, che una porta aperta – in sicurezza- la trovano ormai nei Caf come quello della Uil di Matera, dove Angelo Antonucci e lo staff del Centro, ricevono con tanta capacità di ascolto, pazienza e professionalità arrivando “laddove è possibile’’. Perché se dall’altra parte non c’è fisicamente nessuno è un problema per risolvere questa o quella pratica che, con una interlocuzione diretta, potrebbe essere risolta. C’ è un vuoto, un limite di potere contrattuale nel rapporto tra cittadino, Ente della Pubblica Amministrazione, che va rispettato vista la “fluidità’’ della situazione epidemiologica e vaccinale. Un “potere contrattuale” delle categorie che apre un vulnus su quel difetto costituzionale che violenta il dettato sulla parità dei cittadini nei confronti della salute. Per farla breve perché priorità a vaccinarsi ad alcune categorie professionali e altre, come il personale dei Caf, tutti i giorni a confronto con il pubblico dovranno attendere se va bene la prossima estate? Che il governo guidato da Mario Draghi e, in particolare, il dinamico ministro della Semplificazione e Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta ne prenda atto di una situazione ormai insostenibile, che non risponde affatto ai criteri di efficienza e di risposta al cittadino delegata ad altri canali. E’ la stessa situazione della campagna vaccinale, portata avanti con una organizzazione incentrata spesso e in prevalenza sul volontariato. Le nozze con i fichi secchi, Ministro, si possono anche fare – una, due,tre volte – ma alla fine i convitati, i cittadini, si alzano da tavola delusi. Antonucci tira fuori pipa e tabacco, ma non puo’ continuare avanti così, senza posa in attesa che covid, vaccini, lavoro a distanza o dolce, come ripete una edulcorata definizione modaiola, sopperiscano a un vuoto organizzativo, con una presenza virtuale degli uffici pubblici. Pari opportunità? Attaccatevi al Caf. Sembra uno sfottò. Tutto reale, purtroppo.



E ’proprio il caso di dire: Attaccatevi al Caf!!!!!

Chi scrive ha maturato oramai una trentennale esperienza al Servizio del Cittadino quale operatore fiscale in un centro di assistenza fiscale (CAF) ma mai come in questo periodo si è sentito isolato se non abbandonato da quelle menti eccelse che si occupano del benessere delle persone in questo periodo di pandemia da coronavirus. Eppure è innegabile perché sotto gli occhi di tutti la mole di lavoro e soprattutto la rilevanza dei rapporti con le persone che hanno giornalmente gli operatori CAF e di Patronato.

Non solo bar, ristoranti e negozi chiusi, l’emergenza Covid ha portato a una chiusura e riduzione di attività anche negli uffici e sportelli delle Amministrazioni Pubbliche italiane come: Agenzia delle entrate, Inps , Inail uffici del lavoro, Poste, Comuni, Asl ecc. . E non solo, anche a livello locale molti enti si sono organizzati per contenere al massimo l’attività di relazione con il pubblico. L’inasprirsi dell’emergenza ha poi portato gli istituti a prendere ulteriori misure di riduzione orari uffici e sportelli.

Per molto tempo, come lo è tuttora, non è stato possibile recarsi presso uno sportello pubblico, proprio a causa delle chiusure effettuate per garantire la sicurezza di dipendenti e cittadini in pieno lockdown e tale situazione perdura e perdurerà ancora per molto tempo.



Le attività degli Uffici sono state effettuate con limitazioni e ricevimento su appuntamento.

Per l’accesso agli uffici pubblici ci sono regole stringenti da rispettare, perché l’assembramento resta sempre in qualche modo vietato.

Quindi si sono susseguite indicazioni da parte degli organi istituzionali per stabilire appuntamenti e con regole precise. Indicando modalità di assistenza ai cittadini via web o telefonica per ottenere, nei migliori dei casi, un appuntamento per l’accesso agli uffici, con una significativa riduzione degli sportelli con aperture contingentate. Il più delle volte (quasi sempre) i preposti delle Amministrazioni Pubbliche sopra indicate alle richieste dei cittadini disorientati a causa delle chiusure e del mancato accesso ad una interlocuzione personale, invitano i loro amministrati a rivolgersi a strutture quali CAF e Patronati per risolvere problemi che esse stesse sono tenute ad assicurare. E’ risaputo che nei Centri di Assistenza Fiscale, nei Patronati e in tutte le strutture di servizi di emanazione sindacale ci sono operatori instancabili e sensibili ai problemi dei lavoratori e dei pensionati senza tralasciare quell’esercito di extracomunitari che si rivolgono fiduciosi per una soluzione, di una risposta ai loro problemi e molto spesso per una frase di comprensione avendo trovato nelle Istituzioni preposte e deputate allo scopo un’insormontabile chiusura con l’invito – ripeto – di rivolgersi ai CAF come se gli operatori di questi Centri fossero al loro libro paga….



E’ fuori discussione che nei Centri di Assistenza Fiscale sin dall’inizio del lockdown si è continuato a lavorare nell’interesse dei cittadini. Basti pensare alle migliaia dichiarazioni dei redditi elaborate, ai modelli ISEE, ai rapporti con l’INPS. Attività svolte in presenza e alle quali si è data la massima attenzione alla salute degli operatori e degli utenti mediante l’utilizzo di tutti quei presidi propri per garantire la massima sicurezza. Ora che siamo alle soglie di una nuova “campagna” fiscale – si pensi all’imminente inizio delle dichiarazioni dei redditi – speravamo di rientrare a pieno titolo tra gli operatori dei servizi essenziali, fra cui avvocati magistrati e personale dei tribunali per i quali è partita la campagna vaccinale. La somministrazione del vaccino, vede prioritariamente coinvolto il personale scolastico, le forze dell’ordine, i penitenziari, i luoghi di comunità, e gli operatori degli “altri servizi essenziali”. E’ veramente un’offesa per gli operatori CAF e Patronato, che hanno – prima del vaccino – stralavorato per sopperire alla chiusura degli sportelli pubblici – non rientrare tra gli operatori di “altri servizi” alla pari , se non prima, per iniziare la vaccinazione come per il personale dei Tribunali, dei magistrati e degli avvocati.

Nel coro delle proteste è più che giustificata la voce degli operatori fiscali, dei commercialisti, che reclama il diritto a rientrare tra i “servizi essenziali” da vaccinare prioritariamente. Non si può negare che la categoria abbia affrontato un “superlavoro” in questo ultimo anno, a causa delle misure economiche emergenziali, continue e cangianti, che li ha esposti e li espone di continuo al contatto coi clienti ed al rischio di contagio.

.