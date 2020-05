Come non dar torto al nostro astronomo materano. La statistica è una scienza che ha dei parametri e dei paletti, ma le basi su cui poggiano possano essere di cemento, argilla o di ghiaia e allora i Conti fino ad allora stabili possono saltare. E allora, tra responsabilità e irresponsabilità, si ricomincia come se nulla con l’esperienza da virus a corona che invita a non a volare sulle ali dell’entusiasmo. Se in Basilicata già nella giornata di ieri sono maturati altri due casi di positività a Bernalda e Marconia significa che il campanello di allarme c’è, tanto più che si continua ancora a far nulla (è il caso di Matera) per le residenze esterne a quanti sono contagiati in ambio famigliari. Siamo in buona compagnia purtroppo, con i madornali errori consumati nelle regioni del Nord ( Piemonte e Lombardia) che hanno trasferito contagiati da residenze assistenziali per anziani agli ospedali e ritorno. E Vespe su questi aspetti ci sguazza a malincuore, interpretando l’andamento delle Curve e delle loro code.E osserva come anche per l’Emilia si nota come gli aumenti dei contagi producono impennate di decessi 15 giorni dopo.La Lombardia ha una coda spessa ed anche qui sono evidenti sfasamenti fra contagi e decessi di 15 giorni. Nota a margine su quanti riprendono i suoi studi e valutazioni dal laboratorio Vespestat di rione Agna. Caro Franco è questione di sensibilità e di opportunità. Tira dritto. Ai lettori di giornalemio.it, inondati dalla marea di dati, analisi e, purtroppo, bufale che girano sui social, piacciono spunti, analisi e preoccupazioni, che noi condiamo con un pizzico di ironia e spiegando termini tecnici che dai per scontati, ma comprensibili solo dagli addetti ai lavori. Ricordati che se stimolata anche le casalinghe di Matera e Voghera, inondate da prove del cuoco e dalle cucine degli chef stellati, avranno la curiosità di guardare i percorsi delle curve da covid 19.

L’ANALISI SERALE DI FRANCO VESPE

“Anche stasera siamo qui per le nostre campane- dice Franco- Inizio subito con il ringraziare la Gazzetta della Val d’Agri e, soprattutto, Canale 2 di Altamura con Arturo Castoro, che stanno seguendo con molto interesse il lavoro che si sta facendo da queste pagine e non solo. Quando si lanciano invettive è disdicevole far nomi; ma i riconoscimenti vanno fatti ad “televisionem”. Dobbiamo prendere atto che la vera televisione che fa servizio pubblico per la città di Matera sia proprio Canale 2 ! A tal proposito un pensiero particolare va a Nino Grilli, persona buona, mite, onesta intellettualmente, che abbiamo perso da poco. Negli ultimi tempi continuava a servire la nostra città usando le trombe altamurane di Canale 2. Detto questo andiamo alle campane. I decessi oggi sono andati per la prima volta sotto le 200 unità. Tuttavia sono stati aggiunti altri quasi 300 decessi avvenuti in Lombardia non registrati nel mese di Aprile. Per non falsare le nostre analisi abbiamo aggiunto un giorno fittizio e diviso in due il numero di decessi. I numeri di oggi comunque, nonostante questi numeri aggiuntivi, non ha cambiato di molto i trend che stanno maturando da un pò di giorni a questa parte. La cosa positiva è che ormai per i decessi stiamo abbandonando la curva Landau (quella che non atterra mai a zero!) e si sta adeguando perfettamente alla funzione Gamma.



Il grafico giallo, quello dei contagi, ormai ci dice una cosa positiva ed una negativa. La cosa positiva è che ormai il contagio, con la campana riempita, è uscita dall’emergenza statistica. Tuttavia c’è quello strascico che deve farci preoccupare. Il contagio non può azzerarsi totalmente per ora perchè non c’è ancora una cura efficace, anti-virale o vaccinale che sia”



E veniamo al consiglio utile della vigilia del 4 maggio. ” Quindi si deve capire – aggiunge il nostro astronomo- che è impresa drammatica prendere decisioni. Una cosa è certa: non va assolutamente urlato il “Liberi Tutti” . A dopo eventuali commenti sugli andamenti regionali…..Un ringraziamento particolare va poi a Franco Martina che ogni mattina riprende e commenta sul giornale-mio le nostre campane con la sua ironia surreale. Mi avvertono allarmati di nuovi contagi che avvengono in quel paese piuttosto che un altro. Sono questi eventi, anche se allarmanti, che non cambiano la statistica. La statistica funziona come la bella stagione: Una rondine non fa primavera! Ho messo la Puglia perchè la coda si sta un pò ispessendo e occorre tenere sotto-controllo questo andamento. RIcordiamo che in Puglia abbiamo avuto un picco di contagi 10 giorni fa e fra 5-6 giorni vediamo se avremo delle conseguenze nel grafico dei decessi. Per il Piemonte ci sta il solito ritardo. Circa 20 giorni fa (verso il 50esimo giorno a partire dal 21.02) nei contagi del Piemonte abbiamo avuto un piccolo picco che puntualmente, 15 gg dopo, si è tramutato in un picco di decessi. Sono quelli usciti dalla campana. Per l’Emilia abbiamo riempito la campana dei contagi, tuttavia rimane una coda un pò spessa di contagi che ci deve tenere sull’allerta. Anche per l’Emilia si nota come le impennate di contagi producono impennate di decessi 15 giorni dopo.La Lombardia ha una coda spessa ed anche qui sono evidenti sfasamenti fra contagi e decessi di 15 gg”.