La situazione è ancora a livello di guardia, come confermano le croci lasciate in piazza Vittorio Veneto dagli operatori economici e culturali che hanno partecipato alla protesta ” perchè noi no?”.Dal laboratorio internazionale sul virus a corona di rione Agna dell’astronomo Franco Vespe,infatti, e dai report nazionali il barometro del tempo covid 19 non promette nulla di buono. Se non siamo alla burrasca, poco ci manca. E una pedalata dal camposanto a casa passando per le strade del centro non hanno contribuito, di certo, a diradare gli assembramenti. Conti alla mano, se dovesse contare così, sarebbe un Natale di patimenti…in Europa e con l’Italia che è alle prese con appelli al senso di responsabilità e alle proteste di piazza, condivisibili per la crisi che colpisce vari settori come cultura, sport e in parte ristorazione, ma attenti alle strumentalizzazioni e alle devastazioni. Vespe che tira fuori i dati sulle terapie intensive indica la strada della prevenzione e delle misure efficaci, restrittive e per territori lì dove occorre. Niente chiusure generalizzate o da confinamento domiciliare. Ci mancherebbe altro



LE RIFLESSIONI VESPE

Sono stato tutta la notte a pensare se postare o meno i dati delle terapie intensive. Infatti i risultati delle simulazioni predittive sono a dir poco catastrofici! Sono stato accusato in questi giorni di alimentare panico ed insicurezza e per questo ho pensato di silenziarmi fino a quando i dati non si fossero addolciti. Alla fine ha prevalso il dovere civico di informare! Decisivo il giro che mi sono fatto in bicicletta stamattina fino al cimitero. Al ritorno per transitare per il centro, ho deciso di deviare da via S. Biagio. Non l’avessi mai fatto! Un budello di strada seminato di tavolini all’aperto e turbe di turisti in piedi in attesa che hanno sbarrato la strada al trionfale incedere della mia antica bicicletta. Questo mi ha ulteriormente persuaso che questo post s’aveva da fare! Se dovessimo inseguire la pendenza di come stanno evolvendo negli ultimi giorni le TIC (siamo arrivati a 2000! Per un confronto con i picchi della prima ondata vedere il grafico A), già alla fine dell’anno potremo avere ben 15.000 TIC (vedere grafico C). Il picco sarebbe raggiunto invece a fine Febbraio (grafico B), come anche calcolato per i contagi, e sfiorerebbe le 30.000 unità. Dato che metterebbe in ginocchio anche l’attrezzatissima Germania. Questo dato catastrofico si avrebbe se il contagio venisse lasciato correre a briglie sciolte senza prendere misure rigorose draconiane. Misure che in verità si stanno già prendendo. Pertanto occorre prestare particolare attenzione a ciò che accadrà nei prossimi giorni quando le misure che si stanno prendendo si riverberanno sui numeri che stiamo analizzando. Ma va sottolineato, e non mi stancherò di farlo, che i dati disponibili a tutt’oggi sono ancora pochi (siamo ancora ai piedi della campana!) e quindi ci costringono a fare statistiche poco robuste.

