Ormai a casa l’hanno paragonato al ”piccolo scrivano fiorentino” del libro Cuore, con quella sua appassionata ricerca e analisi di dati sul virus a corona che è ancora sulle parti alte delle montagne russe del contagio. I grafici, come anticipato nei giorni scorsi, indica un’altra settimana buona di pazienza per l’exploit che potrebbe subire una impennata dalla chiusura delle attività produttive non necessarie e lo spostamento di corregionali dal Nord al Sud. Attesa breve fino al 3 aprile…ma l’accortezza è quella di guardare agli arrivi ufficiali o alla chetichella, con ”tamponature” sul campo.



Per l’astronomo Franco Vespe i concetti di rette parallele, parallassi ed elaborazioni di questo o quel teorema potrebbero portare a far saltare le certezze dei grandi matematici del passato da Pitagora, finito in soffitta dopo i numeri primi di Matera 2019 , e Einstein. Contano i fatti e il virus a corona va avanti da sè nonostante le terapie e i conti del Presidente del consiglio dei ministri (il premiato, lo diciamo ai somari, in Italia non esiste) Giuseppe Conte. “Abbiamo aggiornato il nostro drammatico bollettino statistico sulla diffusione ed i danni del coronavirus. Nei grafici abbiamo inserito anche il caso più ottimistico (altrimenti ci deprimiamo!) ed indicato un range di valori di infetti e di decessi (sic!). Le previsioni non sono devastanti come sembrava, perchè abbiamo inserito dati iniziali non compresi nelle soluzioni precedenti, che hanno mitigato il peso degli ultimi inseriti che invece sono stati molto preoccupanti. Ci aspettiamo il picco a fine Marzo e la fine dell’incubo verso la fine di Aprile. Credo che comunque il caso peggiore, nei fatti, è quello più vicino alla situazione attuale. Inserirò più tardi il confronto con il caso cinese e passeremo a fare un’analisi dei dati di Basilicata + Puglia”. Occhio alle variabili dell’area murgiana e della fossa Bradanica dove,nella notte dei tempi, si aggirava la balena Giuliana.