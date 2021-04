Proseguono le vaccinazioni delle persone dai 79 anni in giù presso l’hub allestito nel Palazzetto dello Sport di Ginosa, oggi aperte sia a coloro che si erano prenotati, che ai nati nel 1942 che non avevano effettuato la prenotazione.

Stamattina il Sindaco di Ginosa Vito Parisi si è recato sul posto assieme al Direttore Sanitario dell’ASL di Taranto Vito Gregorio Colacicco e all’Assessore Nicola Piccenna per verificare l’andamento delle vaccinazioni e i servizi logistici. Presente anche il Sindaco di Laterza Franco Frigiola.

<<In un momento delicato per le nostre comunità, è necessaria collaborazione e senso istituzionale – dichiara Parisi – ringrazio il collega sindaco Franco Frigiola per la sua presenza. Assieme a lui e al dott. Colacicco abbiamo fatto il punto della situazione.

Congiuntamente, tutte le istituzioni chiamate in causa si stanno impegnando per mettere in sicurezza la popolazione. L’obiettivo rimane vaccinare quante più persone possibili.

Assieme ad ASL, Protezione Civile, Carabinieri e Polizia Locale si stanno monitorando tutti i processi, dall’ingresso al post vaccinazione. Non perdiamo tempo e continuiamo senza indugi lungo questo percorso per uscire il prima possibile da questa emergenza. Invito tutti a vaccinarsi e i Medici di Medicina Generale a vaccinare>>.

Ecco gli orari di apertura dell’HUB per questa settimana:

– lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00;

– martedì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00.