Preoccupazione e richiesta legittima quella avanzata dal segretario regionale del Sindacato unitario lavoratori di Polizia, Remo Buonsanti, al presidente della giunta regionale di Basilicata Vito Bardi, affinchè attivi il protocollo controlli per le Forze dell’Ordine, in relazione alla emergenza da ”coronavirus”.

Polizia, Carabinieri, Gdf e altri Corpi, senza dimenticare il personale sanitario, i vigili del Fuoco,la Polizia Municipale, sono in prima linea per la sicurezza altrui, ma occorre pensare anche alla loro, altrimenti il sistema alla lunga non reggerà.

E così la richiesta di prevenire e di monitorare fattori di possibili contagio, con la effettuazione dei tamponi, tra gli operatori di Polizia rappresenta una tappa da non rinviare per la sicurezza di tutti.

LA NOTA DEL SIULP

Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia

Segreteria Regionale

– Basilicata –

Potenza, 17 marzo 2020

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

DOTT. BARDI Vito

Oggetto: COVID – 19 richiesta attivazione protocollo controlli FF.OO.

“Gentilissimo Signor Presidente, la scrivente O.S., è molto preoccupata per la grave situazione sanitaria che riguarda il Paese e per quanto potrebbe verificarsi sul territorio lucano, in merito all’ormai famigerato Coronavirus, che potrebbe investire in modo preminente gli operatori delle FF.OO. che rappresentano parti fondanti dei servizi essenziali.

Naturalmente le donne e gli uomini delle FF.OO., rappresentati stanno rispondendo all’emergenza come fanno sempre, ovvero con profonda abnegazione verso i compiti istituzionali a cui sono chiamati. Tuttavia i casi COVID, ed il caso in particolare del Prefetto della Provincia di Matera Rinaldo ARGENTIERI, hanno posto in quarantena alcuni operatori della Polizia di Stato di Matera.

Pertanto, questa Segreteria chiede di effettuare con urgenza a tutto il personale operativo, amministrativo, funzionario e dirigenziale, i tamponi, così da identificare gli asintomatici, poiché, se il contagio interessasse molti operatori, la sicurezza ed il soccorso sarebbero messi in seria difficoltà, e inoltre il sistema sanitario lucano andrebbe in grande affaticamento.

Poiché i nostri sono servizi essenziali e stiamo a stretto contatto con l’utenza cittadina, se non salvaguardati, potremmo essere noi stessi motivo di ulteriore trasmissione del contagio. Comprendo il grande sforzo a cui richiamo attenzione, ma ritengo sia l’unico modo per individuare colleghi asintomatici ed isolarli, così da evitare un contagio molto elevato non solo tra gli operatori, ma anche nelle loro famiglie.

Diamo un esempio di prevenzione che parta proprio da uno dei Corpi dello Stato per sconfiggere questo male che inevitabilmente potrebbe colpire chiunque. Auspico, affidandomi alla sua particolare attenzione rivolta alle Forze dell’ordine affinchè quanto richiesto, anche con il suo interessamento a livello locale, sia reso operativo per il bene di tutti.

Distinti saluti.”

P. La Segreteria Regionale Basilicata

Il Segretario Generale Regionale

Remo BUONSANTI