Una targa, una pergamena per ringraziare in maniera indistinta quei baluardi di presenza, ascolto, solidarietà che sono le stazioni dell’Arma dei carabinieri nei centri, grandi e piccoli della Basilicata, e in una fase difficile non ancora superata che è l’epidemia da coronavirus. E così le stazioni dei carabinieri di Moliterno (Potenza) e di Tricarico ( Matera) zone rosse, durante la prima fase dell’epidemia da covid 19 e poi Matera, Montalbano jonico ( Matera) e Albano di Lucania (Potenza) sono le realtà, in rappresentanza di tutte le 104 stazioni dell’Arma , premiate il 3 settembre a Matera su iniziativa dell’Associazione nazionale comuni e dell’Unione province italiane ”. Una consegna di targhe e pergamene alle ”stazioni” avvenuta nel corso di una cerimonia sobria alla quale hanno partecipato il generale Rosario Castello, comandante regionale dell’Arma, il sottosegretario alla difesa Giulio Calvisi, i presidenti dell’Upi di Basilicata Pietro Marrese, dell’Anci Salvatore Adduce, della Provincia di Potenza Rocco Guarino, il vicesindaco di Matera Marianna Dimona, il sindaco di Potenza Mario Guarente e il vicepresidente del consiglio regionale di Basilicata Mario Polese oltre a rappresentanti istituzionali, come il Prefetto di Matera Rinaldo Argentieri e il Procuratore della Repubblica Pietro Argentino. E dalle loro parole è venuto, unanime, il riconoscimento dello stretto rapporto tra carabinieri e territorio, sopratutto nei piccoli centri, dove sono pochi le presenze istituzionali riconosciute come il sindaco, il farmacista, il medico, il parroco che – guarda caso- hanno avuto un ruolo preciso e di grande spirito di abnegazione durante l’epidemia. E ai carabinieri è toccato anche il compito di informazione su norme e disposizione o aiutare persone impedite nella deambulazione, sole o prelevare e recapitare la pensione dove richiesta. Un segno di fiducia verso donne e uomini in divisa, che hanno tenuto le caserme aperte per qualsiasi bisogno e incombenza. E poi la testimonianza e anche l’insegnamento, come è stato ricordato da più parti, della presenza dello Stato in una fase difficile, non ancora superata dell’epidemia da coronavirus. E non ha nascosto un pizzico di commozione il comandante regionale dell’Arma, Rosario Castello, prossimo a d altro incarico in Sicilia e a lasciare quella regione ricca di umanità che è la Basilicata e che porterà nel cuore. E con un lascito beneagurante: la 105^ stazione dell’Arma a Scanzano Jonico ( Matera) che sarà operativa, non appena saranno ultimati i lavori. Tanta stima e rispetto verso uomini e donne dell’Arma riassunta nella motivazione delle targhe alle “stazioni”. “Con ammirata gratitudine-è scritto su targhe e pergamene- a nome delle popolazioni locali ,unanime e riconoscente plauso ai Comandanti delle stazioni Carabinieri della Basilicata, sicuri presidi di legalità e punti di riferimento dello Stato che, nel solco delle più altre tradizioni dell’Arma, hanno offerto straordinaria prova di abnegazione e di elette virtù civiche, impegnandosi con generosità nell’attività di soccorso ed assistenza alle popolazioni lucane,contribuendo ad alleviarne in modo significativo i disagi” . Una targa consegnata dall’Unione delle Province di Basilicata e i sindaci tutti dei Comuni lucani, in occasione della grave emergenza sanitaria che ha colpito e sconvolto l’intero territorio nazionale,, provocando numerosissime vittime e danni economici inestimabili. E la cerimonia potrebbe essere riproposta con la stessa semplicità anche in altri centri della Basilicata che con le stazioni dei carabinieri portano avanti questa difficile lotta contro l’epidemia da virus a corona.