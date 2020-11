“Si avvii urgentemente la sanità territoriale, utile per avere un’arma in più nell’attuale fase di aggressione del virus. E’ indispensabile, potrebbe servirebbe a togliere pressione negli Ospedali di Matera, Policoro, a tutti i plessi sanitari che si stanno coinvolgendo in questa pandemia dando sostanza a cure domiciliari e residenziali operative durante l’intero arco della settimana. Vogliamo ricordare che l’ultimo congresso della CARD, Confederazione Associazioni Regionali di Distretto, ha confermato come questa strada possa risultare quella da percorrere per dare un sostegno nella lotta che si sta combattendo contro il virus”.

Lo dice il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano per il quale, “la nostra o.s. propone anche come poter strutturare il servizio nel territorio: lo si può fare creando delle equipe’ composte da almeno due medici di distretto e altrettanti infermieri per ogni territorio di almeno 10.000-20.000 abitanti, dove potranno essere presi in carico diversi pazienti con positività al Covid-19, con sintomatologia lieve, che potranno così essere assistiti a domicilio. La Medicina Territoriale deve essere un baluardo ora in questa brutta fase d’ondata del Covid-19. Non c’è tempo da perdere e le istituzioni devono impegnarsi a trovare le risorse adeguate che servano a sostenere questo progetto. In questa fase – prosegue Giordano – per l’Ugl Matera è utilissimo creare prevenzione essenziale per l’emergenza Covid-19, nominare un Commissario Straordinario adatto a gestire tale Emergenza. Il nome che abbiamo sempre sostenuto e suggerito ai preposti regionali, è per l’Ugl Matera, il professionista dott. Michele Cannizzaro, come soluzione più idonea per arginare o quanto meno limitare i danni: un manager navigato della sanità privata ed ex direttore generale dell’A.O.R. ‘San Carlo’, l’uomo che per l’Ugl in questo momento, potrebbe gestire questa emergenza. Comprendiamo perfettamente che il momento è difficile, ma siamo altrettanto coscienti che gestire una situazione di emergenza di simili fattezze è complicato, richiede indiscusse qualità professionali: e la soluzione più idonea per arginare o quanto meno limitare i danni sia la nomina di Cannizzaro a Commissario poiché possiede competenze sanitarie, capacità gestionali, e con pregresse esperienze. Chiaramente affiancato dal personale medico e sanitario a cui va il nostro ringraziamento di cuore ed il rispetto dovuto per il lavoro che sta svolgendo con impegno ma soprattutto dedizione. L’Ugl Matera – conclude Giordano – ritiene che nella persona di Cannizzaro si sintetizzino tutte quelle qualità anzidette, e sia l’uomo che in questo momento possa essere in grado di gestire questa emergenza. Senza polemizzare invece, chiediamo di mettersi da parte chi doveva e non è riuscito a programmare e l’epidemia è di nuovo esplosa in tutta la sua forza. Ne stà andando di mezzo la salute e la vita dei cittadini del nostro territorio”.