Da lunedi 23 marzo la Task Force per l’emergenza coronavirus in Basilicata comunicherà una sola volta al giorno, alle 12.00, e a quanto pare anche per i sindaci che in questi giorni- e alcuni meno male che lo hanno fatto- hanno comunicato sui canali social ufficiali o personali l’evolversi delle situazioni, allo scopo di rassicurare la popolazione sui casi oggetto di attenzione (e nel pieno rispetto della tutela della privacy) e sulle misure adottate così come prevedono le direttive ministeriali e regionali.

Quanto accaduto del resto nei giorni scorsi con un caso verificatosi a Montescaglioso e di riflesso sull’ospedale Madonna delle Grazie, è stata la spia che i sindaci vanno informati preventivamente, perchè stanno in trincea.

I ”forse” o i ”ritardi” di comunicazione non pagano e lo stiamo scrivendo da tempo, consapevoli che agli inviti al senso di responsabilità passano per una puntuale e “organica” informazione lungo tutta la filiera di comando e quindi alla popolazione.



Le immagini dello spikeraggio e delle attività di controllo nella vicina Montescaglioso, che vedono in giro e senza sosta sindaci come Vincenzo Zito, e lo stesso sta accadendo a Matera, Policoro, Tricarico, Miglionico e in altri centri del Materano, sono la conferma che è una battaglia che coinvolge tutti.

Quanto a oggi, come leggerete di seguito, la task force ha rinviato a domani la comunicazione circa la provenienza e localizzazione sui tre casi positivi riscontrati .

Nel frattempo il sindaco di Bernalda Domenico Tataranno aveva segnalato un caso di positività e questo serve a informare e a responsabilizzare la popolazione.

LA NOTA DELLA TASK FORCE

Il totale dei casi positivi al momento è pari a 75.

Emergenza Covid-19: aggiornamento del 22 marzo, ore 18.00

La task force regionale comunica che oggi 22 marzo – con aggiornamento alle ore 18.00 – sono stati effettuati 36 test per l’infezione da Covid-19. Di questi:

33 sono risultati negativi e 3 positivi.

Al momento non è possibile conoscere la provenienza delle persone risultate positive. La loro residenza verrà resa nota al prossimo aggiornamento previsto per domani, 23 marzo, alle ore 12.

Al tal proposito si comunica che, in accordo con le strutture sanitarie regionali e con i sindaci, da domani la comunicazione verrà effettuata sempre dall’Ufficio stampa della Giunta regionale solo alle ore 12 di ogni giorno e non più alle 18.

Con questo aggiornamento salgono a 75 (72 di stamattina + 3 di stasera) i casi positivi registrati in Basilicata per l’infezione da Covid-19.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.

Il prossimo aggiornamento domani, 23 marzo, alle ore 12,00.