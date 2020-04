Girateli e rigirateli come volete quei dati sui decessi, ricoveri in rianimazione e guarigioni, ma la situazione cambia di poco. Tanto più che scarseggiano i tamponi per gli esami sul campo, anche per disinnescare quelle bombe a orologeria rappresentate da quanti dalle zone rosse del Nord sono giunti nei giorni scorsi, a razzo o alla chetichella, nei nostri centri. E le conseguenze si vedono sul campo, con un sistema sanitario che non ce la fa, perchè smantellato o ridimensionato dalle sciagurate riforme riorganizzative del passato(non dimentichiamolo mai) e dall’assenza di un programma di prospettiva che eviti il contagio. Le residenze alternative per i covid positivi le avete viste. Finora annunci e nuovi casi di positività famigliare. Tutto questo non fa che sorprendere, mica tanto, l’astronomo materano Franco Vespe che dal suo laboratorio casalingo VespeStat e con una puntatina al Centro di geodesia spaziale di Terlecchia ( nella foto del servizio con la foto di una missione Nasa) cerca la quadra delle campane della Settimana Santa. Per ora non se ne parla,tant’è che invita a rafforzare i controlli tra Nord e Sud. Non meravigliamoci, poi, se dopo Pasquetta- in attesa di una improbabile fase 2 di riaperture- le camapane dei grafici possano incrinarsi. La preoccupazione c’è…



“Desta francamente preoccupazione -commenta Vespe il fatto che i decessi ancora non calano anche se siamo ormai lontanissimi dal picco. Anzi oggi sono risultati superiori agli ultimi due giorni. Questo ha fatto lievitare ulteriormente il numero di decessi totali alla fine dell’emergenza statistica. La forchetta è compresa fra 20200 e 21000.Occorre fare un’indagine ulteriore fra le regioni per capire dove questi numeri fanno sballare le proiezioni statistiche. vi farò sapere a riguardo più tardi. Per quanto riguarda invece i contagi (grafico giallo) abbiamo un andamento praticamente stridente rispetto a quello dei decessi. Pochi giorni e dovremmo arrivare alla fine dell’emergenza statistica. Comunque anche per i contagi, nonostante li abbiamo normalizzati rispetto al numero di tamponi e mettendoli in scala con il vero numero di essi cumulati, siamo sensibilmente al di fuori della campana. Abbiamo inserito il grafico del modello asimmetrico che pero non modifica sensibilmente la fine dell’emergenza. A proposito abbiamo inserito in questo grafico vincoli più esigenti, ponendo il limite della fine dell’emergenza non più con una riduzione al 95% dei contagi, ma al 100%…

Considerazioni che invitano a rovistare tra appunti e dati regionali. “La Lombardia -aggiunge Vespe-fa ancora la differenza. Oggi ci sono stati più di 200 morti sopra la campana. Al contrario il Veneto ha un numero di decessi in linea con la campana. Quello che preoccupa invece sono le terapie intensive. Sono i grafici piccolini inseriti fra contagi e decessi. Sempre in Veneto e Lombardia, al contrario di quello che si proclama, non vero che le terapie intensive si stanno azzerando. Anzi sembra che stia partendo un nuovo ciclo. Scusate non voglio fare polemica ma quali sono i dati dai quali si evince che la sanità Lombarda è la migliore del mondo ? Stasera è la prima volta che ho rovistato i dati delle terapie intensive e confliggono con le belle campane fino ad ora prodotte. Ecco perchè i decessi non flettono. Poi ho messo anche Puglia e Basilicata e qui la situazione sembra tranquilla. A maggior ragione la segregazione fra Nord e Sud deve continuare ad essere rigorosa” . Servono le forche caudine e verifiche alla frontiera..