E dopo i casi del prefetto, ricoverato nel reparto di malattie infettive, di un altro uomo, quest’ultimo trasferito in rianimazione presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, e di un giovane posto in quarantena, ed ora è stata riscontrata la positività al tampone per contagio da coronavirus- covid -19 di una quarta persona.

La conferma è venuta dal laboratorio dell’ospedale San Carlo di Potenza , che nella giornata di sabato 14 marzo “ha analizzato 10 tamponi, dei quali 9 sono risultati negativi al Covid-19 e uno positivo proveniente da Matera”.

E questo secondo quanto riferito dalla task force regionale , come riportato nel comunicato, ” I contagi da nuovo coronavirus in Basilicata ora sono 11: tre a Matera , quattro a Potenza, due a Genzano di Lucania, uno a Trecchina e uno a Irsina, anche se per quest’ultimo il tampone è stato effettuato a Catanzaro” .

Tutti sul ” chi val la?” perchè potrebbero esserci nuovi casi. E gli appelli a restare a casa da parte dei sindaci rivolti ai concittadini a restare a casa ne sono una conferma. Apprensione per quanti non si sono registrati e con il rischio che quanti risiedono fuori regione, o residenti nelle zone a rischio, possano ritornare.

Soluzione non dietro l’angolo. Ma occorre lavorare con senso di responsabilità perchè questa fase di contenimento possa chiudersi quanto prima.