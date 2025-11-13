Cous cous e Gaza Cola per la cena solidale con la Palestina

L’iniziativa ” Quando il cibo diventa arma” , come riporta la locandina del Comitato pace Matera – Tenga a guerra ‘ncap, si terrà a Matera il 16 novembre con inizio alle 18.30 presso il 1806 cocktail bar, in via Lucana 238. Interverrà Mohamed Afaneh, presidente della comunità palestinese di Puglia e Basilicata. Un dibattito con cena solidale di stretta attualità sulle tante questioni irrisolte, legate al futuro di quelle popolazioni che hanno diritto ad avere un proprio Stato. Parte del ricavato della serata (occorre prenotarsi al 328/1492960), sarà devoluto all’associazione ” Medici senza frontiera”, che si occupa di assistenza medica nella striscia di Gaza.



IL COMUNICATO

Cena solidale per la Palestina

Serata di incontro e sensibilizzazione.

Il cibo può essere usato come arma, ma anche come forma di resistenza.

Partendo da un piatto tipico Palestinese, esploreremo come il cibo e la sua disponibilità o inaccessibilità o controllo diventano strumenti di potere e oppressione.

Attraverso un dibattito con interventi tematici, vogliamo riflettere su potere, economia, diritti, genocidio, solidarietà e su cosa possiamo fare noi affinché il cibo sia emblema di pace, giustizia e resistenza.

Ospite della serata Mohamed Afaneh – presidente della comunità Palestinese di Puglia e Basilicata

Alle 21 , si potrà cenare con un piatto di cous cous della Palestina , bevendo Gaza cola o il drink “Stay Human”.

Info e prenotazioni per la cena: 3281492960.

Parte del ricavato della serata sarà devoluto a 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐞 per fornire assistenza medica in tutta la Striscia di Gaza.