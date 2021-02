Una istantanea per caso e al balcone, all’angolo tra via Aldo Moro e via Dante, trovi l’infaticabile Peppino Cotugno, che approfitta di un sabato assolato per piazzare la targa del Movimento consumatori per Matera e provincia. C’è tempo per l’inaugurazione. Ma lui intende fare le cose per bene, da quando ha fatto della ricerca e della tutela dei diritti la sua ragione di vita. Da quando, qualche stagione fa, si è chiesto del ” Perchè? e del Per come?” certi disservizi su servizi di pubblica utilità avessero – per questo o quel cavillo o per disinformazione- ragione sempre o quasi sui consumatori. Non poteva essere e allora, inforcando occhiali, e armato di pazienza da ”rompiscatole” l’ha spuntata in più di una occasione. E se lo vedete in tuta e scarpette statene certe che si occuperà anche di sport…