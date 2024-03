Cotugno: Lo spartitraffico? Lo rimuoviamo, senz’altro

L’annuncio da parte dell’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Cotugno, con deleg anche la d all’innovazione,cosa che lo obbliga a dividersi tra Municipio e Casa delle Tecnologie, a margine di un progetto di formazione con Amazon web services. ” Lo spartitraffico con blocchi in cemento armato, denominati ” jersey”di via Nazionale- ha detto Cotugno. Lo rimuoviamo senz’altro. E lo facciamo subito. Ho detto all’Ufficio Tecnico di farlo. Dovremo pensare ad altra soluzione. Così come è impattante”. Bene. Ne prendiamo atto, dopo aver raccolto non poche critiche sulla questione, sulla quale la stessa Amministrazione aveva annunciato, https://giornalemio.it/cronaca/spartitraffico-in-jersey-in-via-nazionale-necessario-ma-impattante/, di voler pensare ad altra situazione. Attendiamo che l’azienda rimuova con i tempi e le modalità del caso i blocchi in cemento e di conoscere la soluzione da adottare. Ancora un po’ di pazienza siamo nel reale, per fortuna, e non nel metaverso…