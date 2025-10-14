Cotugno: Le ultime nomine assessorili una spartonzola familistica

Le ultime nomine assessorili effettuate questa sera dal Sindaco di Matera Antonio Nicoletti, che pur qualche piccolo sussulto (per usare un eufemismo) avrebbero potuto sollevare, al momento non sembrano registrare particolari reazioni da parte delle tante minoranze presenti in consiglio. Accusato il colpo sferrato così troppo sotto la cintola? Segno di una asticella del tollerabile in merito al familismo, per dirne una, che si deve essere di molto alzata al punto da ritenere che tutto sia normale, oltre che legittimo? Lo sapremo solo vivendo….come si canta, abitualmente. Al momento la sola voce dal sen fuggita, a noi pervenuta, è quella del consigliere Cotugno Angelo Raffaele, del Gruppo Misto, che con un comunicato la prende alla larga, veleggia dal nazionale sul familismo di sorelle e cognati, alla “spartonzola” locale ma, per carità……con “nulla da eccepire sulle persone“. Come se non fosse questo l’elemento a base della sua critica. O no? Ma tant’è. Ecco a seguire la nota del consigliere Cotugno dal titolo: “Opportunità politica, questione etica e morale“. “Apprendo dalla stampa che il sindaco della nostra città ha completato la giunta con la nomina di due assessori.

È questo un momento particolare in cui la politica ha smarrito la strada che conduce al bene comune, con personalismi sempre più accentuati e vogliosi di gestire potere, potere funzionale a se stessi e privo di visione, privo di progetti, privo di futuro, un momento in cui sempre meno gente si reca alle urne perché schifata da una visione miope e familistica della politica.

Basti guardare al governo nazionale dove cognati e sorelle dettano la linea occupando spazi e poltrone e decidendo sul futuro della vita dei nostri figli, e della nostra.

Tutto ciò è accaduto nella nostra città all’indomani delle elezioni comunali.

Il sindaco non ha tenuto conto della volontà popolare e grazie alla campagna acquisti ha “trovato” la maggioranza che gli consente di governare.

Come è possibile passare da uno schieramento ad un altro senza che questo non sia rispettoso nei confronti dei cittadini, senza che questo non sia etico e morale?

La risposta probabilmente aldila’ di roboanti dichiarazioni verso il bene comune e verso il bene della città, è tutta nelle vicende che riguardano l’occupazione di postazioni assessorili e di prebende elargite con buona pace di tutti, basti guardare alle ultime nomine che il sindaco ha effettuato.

È necessario tornare tra la gente, ascoltare i loro bisogni, le loro necessità, non bisogna restare chiusi nelle segrete stanze dei partiti rispetto alle difficoltà di chi non si può curare, di chi non può mettere insieme il pranzo con la cena, di chi non ha un lavoro, non si possono e non si devono anteporre interessi di partito, peggio ancora nella maggior parte delle volte interessi personali.

La strada imboccata dal nostro sindaco stante le ultime nomine assessorili (nulla da eccepire sulle persone) conduce non certo verso il bene comune, ma piuttosto verso una spartonzola che non potrà prima o poi che condurre in un vicolo cieco.

Ad maiora semper.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.