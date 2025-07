Cotugno (Gruppo misto): la nuova amministrazione affronti la gestione degli impianti sportivi

Il Consigliere Comunale Angelo Raffaele Cotugno, del gruppo misto, in una nota segnala alla nuova amministrazione materana che “uno dei problemi da risolvere nella nostra città è sicuramente quello della gestione degli impianti sportivi.” Tenuto conto che, come abbiamo riportato in un articolo di ieri (https://giornalemio.it/cronaca/matera-labbandono-del-campo-scuola-di-atletica-leggera/), “Assistiamo al degrado di alcune strutture in particolare quella del campo scuola da alcuni giorni chiuso.

Un impianto molto frequentato ma che volge in una situazione di degrado non più sopportabile.

Bisogna sistemare il prato, alcune attrezzature sono mancanti per praticare il lancio del disco e del martello.

Un impianto di illuminazione ormai fatiscente.

Un vero peccato in quanto la nostra struttura potrebbe ospitare gare a livello nazionale e non solo con tutte le ricadute che ciò comporta.” Cotugno conclude, sottolineando l’importanza del favorire l’esercizio sportivo che è sempre in binomio con la salute, e ricorda che “La pratica sportiva significa socializzazione, benessere, significa abitudine all’impegno e al sacrificio per il raggiungimento di obiettivi, significa la mescolanza di ogni ceto sociale.” E che “Ormai la campagna elettorale è terminata da un pezzo.

È ora di rimboccarsi le maniche ed iniziare a lavorare per il bene della nostra meravigliosa città.”

