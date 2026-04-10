Cotugno: Ennesimo incidente mortale sulla SS7, si paga il mancato ampliamento di questa arteria

“Questa mattina si è verificato l’ennesimo incidente sulla SS. 7 che collega Matera alla Basentana, un’altra vita stroncata su una strada che ormai possiamo definire la strada della morte. Non è più sostenibile una situazione del genere e non possiamo più tacere, troppi incidenti, troppi feriti, troppe vittime.” Inizia così una nota diffusa dal Consigliere Comunale di Matera , Raffaele Cotugno, dopo la notizia dell’ennesima tragica collusione tra automezzi su questa arteria che attende da troppo tempo un adeguamento sempre più urgente e colpevolmente mai cantierizzato. “E’ giunto ormai il momento -prosegue Cotugno- che la Regione Basilicata insieme al Governo si facciano carico e si assumano tutte le responsabilità per il mancato ampliamento di un’arteria stradale importante percorsa giornalmente da migliaia di automobilisti.

Tutto ciò accade mentre finanziamenti nazionali sono dirottati su altre opere, principalmente sulla città di Potenza e la sua Provincia.

La città di Matera e la sua Provincia meritano le stesse attenzioni e gli stessi investimenti, non si tratta di semplice campanilismo tra le due città capoluogo ma bensì di una equità che garantisca sicurezza e sviluppo infrastrutturale.

Le infrastrutture sono fondamentali ed essenziali per uno sviluppo economico dei territori, in particolare oltre alla SS.7 sarebbe necessario migliorare il collegamento tra la città di Matera e la SS:106 ( Matera – Metaponto).

Matera quale locomotiva della Basilicata non può e non deve essere discriminata rispetto ad altri territori.

Invito pertanto il governo cittadino a mettere in atto tutte quelle interlocuzioni necessarie affinchè venga posta dalla Regione e dal Governo la giusta attenzione ed i relativi investimenti atti a risolvere i problemi infrastrutturali evidenziati.”

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