Costruttori di Umanità. La Festa di Avvenire ci prova

Ed è quello del quale il Mondo ha bisogno, attivando tutti gli strumenti del confronto,tra conseguenze della crisi pandemica e varianti in corso d’opera, guerra in Ucraina con gli effetti sui mercati alimentari ed energetico e alterazioni climatiche, che stanno creando non pochi scompensi sulla natura e su quanto legato al ciclo delle stagioni. La Festa de quotidiano ” Avvenire”, per la quarta volta a Matera – dopo le due edizioni in formato ridotto a Maratea tra il 2020 e il 2021- ci prova con le scelte giuste di figure che possono contribuire a parlarsi con franchezza, a volte con verità scomode, sulle cose da fare. Per tre sere da lunedì 27 giugno a mercoledì 29, ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo, piazzo San Francesco d’ Assisi (una scelta non casuale, nel solco dell’impegno per la pace del poverello di Assisi) si andrà a fondo dei problemi raggiungendo, attraverso i social, un pubblico più ampio. A parlare di temi di stretta attualità persone protagoniste del tempo, come hanno riportato nella conferenza stampa – presentata dal collega e redattore di Avvenire, Vito Salinaro- Monsignor Guseppe Antonio Caiazzo,arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina, il direttore responsabile di Avvenire, Marco Tarquinio e Angelo Chiorazzo, fondatore della cooperativa Auxilium e presidente dell’associazione Giovane Europa. Si comincia questa sera con un incontro sul tema “L’Italia e l’Europa tra conflitti e nuovi bisogni” con l’amministratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi, e il cardinale Mauro Gambetti, vicario generale del Papa per la Città del Vaticano e arciprete della Basilica di San Pietro, intervistati dal direttore di ‘’Avvenire’’ Marco Tarquinio. Martedì 28 giugno sul tema ‘’ Testimoni di Pace’’ è in programma una riflessione sulla guerra in Ucraina, con gli interventi del presidente della Comunità di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, di padre Enzo Fortunato, francescano, e Cecilia Strada, figlia di Gino fondatore di Emergency, responsabile comunicazione della onlus italiana ResQ People Saving People e già presidente di Emergency. Terza serata, mercoledì 29 giugno, incentrata sul tema “La sanità di domani: territorio, eccellenze e ricerca”. Interverranno Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Lucia Aleotti, azionista unica del Gruppo Farmaceutico Menarini di Firenze, Pier Giuseppe Pelicci, docente di Patologia Generale nella Facoltà di Medicina dell’Università Statale di Milano, co-direttore scientifico, responsabile del dipartimento di Oncologia sperimentale e della Ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) di Milano. Toccherà al collega Vito Salinaro coordinare la serata. Al termine un concerto, gratuito, di grande levatura con il violoncellista croato Stjepan Hauser, che eseguirà, brani di un repertorio che spazia su vari generi. E non è detto che non si attivino rapporti di collaborazione con il Conservatorio ‘’E.R Duni’’ . Porte aperte dal direttore del Conservatorio, Saverio Vizziello.

UN EVENTO DELLA FESTA DEL 2019



La Festa po’ contare sul supporto della Cooperativa sociale Auxilium e della Banca di

Credito cooperativo di Alberobello, Sammichele e Monopoli, storici sostenitori della

Festa, ai quali, dal 2021, si è unito il Gruppo Cassa Centrale e, da quest’anno, anche il

Gruppo Macchia di Potenza