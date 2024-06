Costosi summit internazionali che ratificano l’acqua calda…

E’ incredibile vedere come i “grandi” (si fa per dire) della Terra vadano di qua e di la nel mondo, con grandi parate e dispiegamento di risorse finanziarie ed umane per riunirsi, farsi due chiacchiere, le cosiddette “foto opportunity“, pranzi e cene per discutere di questioni a cui bisognerebbe dare soluzioni. Ed invece come si vede spesso al termine tocca rilevare che si è trattato del classico “tanto rumore per nulla“. E ciò vale per i due eventi che si sono succeduti a poche ore uno dall’altro: il G7 in Puglia e il Summit in Svizzera sull’Ucraina. Secondo quando riportato dall’ANSA, infatti, si apprende che “ll comunicato finale approvato al vertice di pace per l’Ucraina a Lucerna in Svizzera “riafferma l’integrità territoriale” dell’Ucraina, sottolinea che “il dialogo tra tutte le parti è necessario per porre fine” al conflitto e sollecita il completo scambio di prigionieri di guerra e il ritorno dei bambini deportati dalla Russia. Nel testo si denuncia anche “la militarizzazione della sicurezza alimentare”. “Qualsiasi utilizzo dell’energia nucleare e degli impianti nucleari deve essere sicuro, protetto, tutelato e rispettoso dell’ambiente. Le centrali e gli impianti nucleari ucraini, inclusa la centrale nucleare di Zaporizhzhia, devono funzionare in modo sicuro e protetto sotto il pieno controllo sovrano dell’Ucraina e in linea con i principi dell’AIEA e sotto la sua supervisione”, si legge nel comunicato. “Qualsiasi minaccia o uso di armi nucleari nel contesto della guerra in corso contro l’Ucraina è inammissibile”, recita il documento.” Insomma, un mix di ovvietà e riproposizioni di posizioni, le stesse da quando è cominciato il conflitto. Nel mentre sul campo la situazione è peggiorata per Kiev. Cotanto inutile documento finale che è stato firmato solo da una parte dei Paesi presenti:80 su 92 presenti. L’inutilità pratica di incontri come questo svizzero è dato anche dal fatto che si pretende di parlare di pace per un conflitto in cui non si invita uno dei due belligeranti. Cosa che fa a pugni con la logica e la storia delle guerre che o finiscono con un vincitore o si arriva ad un accordo a metà strada tra i contendenti. Cosa che ci auguriamo avvenga quanto prima. Prima che la situazione sul campo peggiori per l’Ucraina. Considerato che tutti escludono (a parte le sparate dei Macron di turno poi bastonati dai propri elettori) di inviare le nostre truppe a combattere sul campo. Prima si passa dalle declamazioni di vittorie che gli esperti militari escludono possano accadere e prima si risparmierà sofferenza e distruzione per la “martoriata Ucraina” come ripete in continuazione Papa Francesco. In tanti cominciano ora ad ammettere quanto sbagliata sia stata la condotta seguita in questi due anni che ha escluso dal vocabolario la trattativa. Ma evidentemente doveva andare così. Prima si distrugge (e si guadagna) con tutte le migliaia di miliardi di armi. Poi, prima ancora di far finire la distruzione…..pensate, già si organizzano incontri per “la ricostruzione”. Non c’è più nemmeno il pudore di nascondere la vera ragione che sta dietro alla guerra. A tutte le guerre. Il business ….. “E io pago” direbbe Totò. Ma sarebbe il meno…..il guaio è dei tantissimi, purtroppo, che muoiono. E’ una vergogna. Ma sta sparendo pure la capacità di vergognarsene.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.