Costituzione “Distretto dell’Innovazione Sociale del Mediterraneo” _Fondazione città della pace

E’ stato sottoscritto nei giorni scorsi presso la Fondazione FOQUS di Napoli, l’accordo per la costituzione del Distretto dell’Innovazione Sociale del Mediterraneo, un’iniziativa che punta a fare del Mezzogiorno un laboratorio internazionale di innovazione e social business.

A firmare l’accordo sono stati la Fondazione FOQUS, il Consorzio Genera – 3zero Network, la Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata, l’ETS Per Esempio e il Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus, promotore del modello del social business.

La sottoscrizione è avvenuta alla presenza del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dell’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Potenza, Anna Grieco, in rappresentanza del Sindaco Vincenzo Telesca e di S.E. il Cardinale Domenico Battaglia, Arcivescovo di Napoli. Tutti hanno espresso il proprio interesse e il sostegno istituzionale a un progetto che mette in rete esperienze innovative sviluppate nelle città di Napoli, Potenza e Palermo.

Il Distretto sociale dell’innovazione del Mediterraneo nasce come una proposta capace di cambiare alcuni paradigmi nel campo del sociale che viene considerato dai sottoscrittori un ambito particolarmente favorevole, dove è possibile la creazione di imprese innovative basate sui principi del social business già sperimentati dal Prof. Yunus in tutto il mondo.

L’applicazione di questi principi in tre capoluoghi regionali del Sud Italia, con l’apporto metodologico fondamentale dello Yunus Center di Dhaka, può infatti innescare una visione alternativa per lo sviluppo e tracciare una nuova strada, non solo per le realtà del Sud Italia che già sperimentano l’innovazione sociale da un decennio, ma anche per le aree del Mediterraneo che storicamente dialogano con il Sud Italia e che potranno utilizzare ed estendere questo modello nelle loro realtà.

«Il professor Yunus è solito dire che, se si vuole raggiungere una nuova meta, non è possibile utilizzare le strade già conosciute, ma bisogna tracciarne di nuove. È proprio questo che stiamo facendo oggi: iniziamo a disegnare un nuovo percorso per la crescita sociale e lo sviluppo delle aree marginali di Napoli, Potenza e Palermo, adottando una metodologia innovativa condivisa», ha dichiarato Enzo Cursio, cofondatore della Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata.

«L’innovazione risiede anche nella volontà di percorrere insieme questo cammino in tre contesti differenti, accomunati da sfide sociali, processi di integrazione e bisogni di sviluppo, anziché agire in modo isolato», ha aggiunto Cursio.

Il Distretto dell’Innovazione Sociale del Mediterraneo rappresenta un nuovo spazio di collaborazione tra organizzazioni del Terzo Settore, istituzioni e comunità locali, con l’obiettivo di costruire un modello di sviluppo sostenibile capace di generare opportunità per il Mezzogiorno e per l’intera area mediterranea.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.