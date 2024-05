Costituzione baluardo della Repubblica. Va applicata

E lo diciamo con maggiore consapevolezza dopo aver assistito alla cerimonia, svoltasi nel cortile della Prefettura di Matera, per la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica e alla vigilia della festa del 2 giugno. I ragazzi del liceo artistico e del Duni, che hanno letto articoli di quella ”Carta” nata dalla Resistenza, tra sacrifici e lutti, con un paese diviso, che riuscì a farcela grazie all’impegno di altri giovani in prima linea per conquistare liberà e democrazia.



Sono proprio quegli articoli, per gran parte inapplicati, che val la pena raddoppiare gli sforzi ma nella consapevolezza che ”forzature”e ”riformismi” di parte finiranno con lacerare il Paese e a penalizzare ulteriormente il Sud. Il riferimento all’autonomia differenziata, al premierato, sui quali persistono non poche perplessità, sono un dato che non va sottaciuto. E i colori della bandiera, come hanno ricordato i ragazzi, hanno un preciso significato nel passato, nel presente e nel futuro dell’Italia che deve operare nel rispetto della Costituzione. La cerimonia in Prefettura, presieduta dal prefetto Cristina Favilli, ha offerto altri spunti di riflessione attraverso le storie, l’operato dei cittadini che si sono distinti come ”servitori dello Stato, nel campo lavorativo, sociale ed economico e sono stati insigniti dei titoli di Cavaliere, Ufficiale e Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.



L’onorificenza al merito della Repubblica italiana è andata ai neo cavalieri : Maria Antonietta Amoroso, il Antonio Bellisario Braia, Emilia Felicita Capolongo, Anna Maria Cammisa, Rosaria Cancelliere, Sebastiano Colaianni, Gianni Cristallo, Rocco Luigi Eletto, Rocco Fabbiani, Salvatore Perrone, Rocco Scarangella, Giuseppe Antonio Storsillo, Innocenzo Villani. Il titolo di Ufficiale è stato conferito a Nicola Roberto Lerario e a Leonardo Montemurro. A Salvatore Antonio Malcangi, la cui storia personale racconta l’Italia fatta di un laborioso artigianato di eccellenza, abilità e creatività, il Presidente della Repubblica ha conferito, di propria iniziativa, il titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana . Per loro applausi, foto ricordo e le note degli allievi del Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera, che hanno eseguito musiche di Antonio Vivaldi e di Edward Elgar.. E per tutti il ‘Canto degli Italiani” che continua a rappresentare, con la Costituzione, l’Unità del Paese.