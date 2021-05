La sospensione nel 2020 dei festeggiamenti del Maggio di S. Giuliano, a causa del Covid-19, ha costituito un fatto senza precedenti per Accettura. Da questa pausa forzata ha preso corpo l’idea di avviare una riflessione corale sui significati più profondi della festa.

La prima tappa è stato il progetto “Accettura 2020. Il Maggio dei Silenzio”, con le testimonianze sulla “festa assente” raccolte nella primavera del 2020, e inteso come primo passo verso la costituzione dell’ “Archivio Multimediale di Accettura” (AMA).

L’Archivio, che mira alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e identitario accetturese, è rivolto non solo alla comunità degli studiosi/ricercatori ma anche e soprattutto alla stessa comunità locale.

L’identità locale, la memoria, la riflessione sull’evoluzione del proprio territorio e la partecipazione alla conoscenza/conservazione del proprio patrimonio, diventano aspetti centrali della riflessione sul presente e, ancor di più, sul futuro.

L’Archivio è un luogo di raccolta continua e conservazione di materiali, con la presenza di documenti e testi accessibili in modalità Open access, fruibile livello internazionale grazie anche all’uso dell’inglese.

La messa online dell’Archivio avverrà il 25 maggio 2021, martedì di Pentecoste; è il giorno in cui ad Accettura tradizionalmente il Maggio di S. Giuliano tocca il momento culminante, e che per la seconda volta sarà invece caratterizzata dal silenzio.

Pensato come work in progress da arricchire nel tempo, l’Archivio, con una ricca presenza di testi, immagini e suoni, al momento si presenta articolato in 11 sezioni; esse spaziano dalla letteratura alla poesia, dalla fotografia all’arte, dalla storia all’antropologia, mirando a offrire una rappresentazione significativa del patrimonio culturale accetturese.

L’iniziativa è promossa da ANSPI-Accettura, LEAV-Università di Milano, col patrocinio del Comune di Accettura.

http://www.archivioaccettura.it