ACLI, Agesci zona Lucania, ANPI, Associazione Insieme, Assopace, ARCI, Associazione Equomondo, Cestrim, Libera, MoVI Basilicata, Pax Christi, Unione degli Studenti, WWF Potenza, oltre ad un gruppo di cittadine e cittadini si sono riuniti martedì 22 marzo 2022 a Potenza con altre organizzazioni e hanno promosso la costituzione del COMITATO PER LA PACE – Potenza che è stato presentato ieri mattina in una conferenza stampa svoltasi presso i locali del CESTRIM.

“Il Comitato -si legge nell’atto costitutivo- sarà uno spazio aperto e inclusivo rivolto a giovani e adulti, a gruppi, movimenti, organizzazioni del volontariato, associazionismo laico e cattolico; orientato a quel vasto mondo che lotta e opera per costruire la cultura della Pace ispirata all’art. 11 della Costituzione italiana.

Il Comitato agirà sui seguenti indirizzi in raccordo con le reti nazionale e internazionale del movimento

pacifista e del disarmo: Condanniamo l’aggressione armata della Russia nei territori dell’Ucraina e denunciamo i

molteplici interessi economici e politici causa del conflitto in atto.

La priorità è far cessare la guerra, salvare vite umane e frenare il disastro economico ed ecologico che pagheranno, come al solito, i popoli e le persone più povere e fragili.

Vogliamo la pace. E la pace si raggiunge con il dialogo e il negoziato, non sostenendo il conflitto con l’invio di armi e soldati. La vita umana è il valore più alto e nessuna ragione geopolitica, nessuna ragione economica, nessuna pretesa guerra per la liberazione sono al di sopra dell’essere umano.

Sosteniamo tutti coloro che si rifiutano di imbracciare le armi e appongono una resistenza attiva e non violenta alle logiche militariste sia in Russia che in Ucraina.

Salvare veramente il popolo ucraino dal disastro vuol dire far tacere le armi. Per questo denunciamo l’irresponsabilità di tutte le istituzioni che alimentano la guerra con l’invio di armi all’Ucraina: i governi Italiano, europei, del Regno Unito, degli USA, la NATO, l’Unione Europea.

Chiediamo all’Organizzazione delle Nazioni Unite di esercitare con decisione il proprio ruolo per il mantenimento della pace e della sicurezza mondiale.

Chiediamo a tutti i governi di non sostenere questa guerra nemmeno con un euro, un soldato o un fucile, perché questa scelta serve solo a renderla più cruenta, più lunga, con più morti e più sofferenza. Chiediamo che non si adottino sanzioni destinate a peggiorare la vita delle popolazioni in qualunque latitudine del pianeta.

Chiediamo che l’Unione Europea contribuisca alla pace, come dichiarato nel suo trattato istitutivo e si ponga come interlocutore indipendente in questo conflitto. Che operi attraverso la mediazione diplomatica e il dialogo, prendendo in considerazione le richieste e le inquietudini di entrambe le parti, per arrivare ad un accordo che porti al cessare delle ostilità.

Bisogna abbandonare la mortifera logica militarista, costruire un’Europa politica e dei popoli che si faccia staffetta e costruttrice di pace nell’area, a cominciare dalla guerra in Ucraina, che sia portatrice dei diritti civili e sociali e protagonista della mediazione nei conflitti. La nascita di questa Europa non può che vedere il superamento di organismi come la NATO, nata nel dopoguerra dalla logica dei blocchi in un contesto radicalmente

modificato.

Siamo fortemente contrari ad incrementare fino al 2% del pil le spese militari del nostro paese.

Siamo convinti che un’altra difesa è possibile creando strumenti e politiche di intervento non violento nei conflitti e coltivando la cultura e l’educazione alla pace.

È necessaria un’informazione obiettiva, che analizzi i fatti e le cause di eventi senza pregiudiziali, che metta da parte la propaganda e una narrazione bellicista, con palese e crescente intolleranza verso chi ha una visione diversa da quella ufficiale.

Mettiamo in campo occasioni di approfondimento e di confronto coinvolgendo il mondo della scuola e delle università e dell’associazionismo laico e cattolico.

Incombe su tutti noi la minaccia di una guerra nucleare, che può scoppiare anche per un incidente. Per questo chiediamo a tutti i governi di aderire immediatamente al Trattato per la proibizione delle armi nucleari, entrato in vigore il 22 gennaio 2021.

La guerra è un disastro, costruiamo la pace.”