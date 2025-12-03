Costituito a Montescaglioso il movimento politico di Basilicata Casa Comune

Con una nota si annuncia “La costituzione del movimento politico Basilicata Casa Comune a Montescaglioso” che si ispira ai valori di “equità sociale, inclusività, visione di uno sviluppo sostenibile e la ferma volontà di un pieno coinvolgimento della cittadinanza. La responsabilità di coordinare il movimento a Montescaglioso è stata affidata a Giacomo Leccese.” “L’impegno è costruire un sistema decisionale aperto e inclusivo, dove la partecipazione attiva non sia solo un principio, ma il fulcro stesso del progetto politico,” – ha dichiarato Giacomo Leccese, “Questo mira a dare piena voce ai cittadini, al mondo delle associazioni e delle attività produttive, creando luoghi di ascolto permanenti e garantendo la possibilità di co-progettare il futuro del proprio territorio. L’urgenza di una nuova visione per Montescaglioso, volta a valorizzare lo sviluppo economico attraverso il proprio patrimonio storico culturale, richiede un lavoro congiunto tra istituzioni, operatori privati e cittadini per trasformare questo potenziale in opportunità concrete. In questo senso ci adopereremo da subito in piena sinergia con gli organismi regionali e provinciali del movimento e in raccordo con il Gruppo Consiliare di Basilicata Casa Comune alla Regione Basilicata.”

