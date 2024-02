Costituire un tavolo tecnico per monitorare l’applicazione del bonus gas

Presso lo sportello dell’Adiconsum di Policoro, attivo nella sede della Cisl Pensionati in Via Giustino Fortunato continuano ad arrivare da parte dei cittadini segnalazioni in merito al caro bollette del gas che riportano tariffe più che quadruplicate, senza alcun preavviso da parte dei fornitori. Le Società fornitrici, oltretutto, non applicano le condizioni previste dalla Regione Basilicata che prevedono per i cittadini residenti la molecola del gas gratuita.

L’ultimo caso che si è presentato preso la sede dell’Adiconsum riguarda una pensionata che per un consumo di 400 mc si è vista recapitare un importo da pagare di euro 1.102,15.

È stato annunciato dall’Assessore Regionale Cosimo Latronico un prossimo incontro a Potenza con i distributori del gas per verificare se sono state applicate, dopo circa un anno, le condizioni previste dalla legge regionale che prevede un bonus gas a favore delle famiglie lucane.

Il bonus gas è senz’altro un’iniziativa importante adottata dalla Regione Basilicata per tutelare il potere di acquisto delle famiglie ma non tutte le Società vi hanno aderito e numerosi sono i reclami pervenuti da parte dei consumatori per la mancanza di trasparenza delle fatture e per la non applicazione corretta delle disposizioni Regionali.

Considerato che numerosi utenti hanno denunciato di aver ricevuto megabollette gas con costi sopra ai 2,5 euro a metro cubo – commenta Marina Festa, Presidente Provinciale dell’Adiconsum di Matera – è opportuno, per il bene comune, far partecipare all’incontro anche le Associazioni dei Consumatori riconosciute dalla legge e che tutelano i diritti dei cittadini-utenti e costituire un tavolo tecnico per il monitoraggio e la verifica dell’applicazione della legge da parte delle Società del gas.

Infine – conclude Marina Festa – per le persone vulnerabili è possibile ritornare nel mercato tutelato a tutela della vulnerabilità chiamando i gestori della zona per luce e gas.

Per ulteriori informazioni – cellulare 3206207394, fisso 0835330538, e-mail matera@adiconsum.it