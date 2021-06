E non chiamatela pubblicità occulta. Ma il tour per le grandi città del BelPaese, avviato da Silvia Peragine e Greg Foster per la serie di puntate sul web ”Beatufil Basilicata”, ha il sapore gradevole dell’amicizia e delle radici comuni per valorizzare, in concreto, con un passaparola che vale o integra (se vi va) più di tanti spot che passano…come l’acqua fresca su una lastra di marmo. Una esperienza quella di incontrare i tanti corregionali che vivono fuori, per motivi di lavoro, di studio o per scelta, che quando accade riporta a tradizioni, ricordi,paesaggi, buona tavola e tanta voglia di incontrarsi. Per i simpatici Silvia e Greg, e per quanti lavorano da tempo al progetto, non resta che sventolare la bandiera della regione dei cinque fiumi per salutare i tanti ”Lucani” che incontreranno dove non ti aspetti…Buon Viaggio.

IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE

“Beautiful Basilicata” in tour per incontrare i Lucani in Italia.

Da lunedì 7 a giovedì 10 giugno prossimi, Silvia Peragine e Greg Foster, i protagonisti della webserie dedicata alla storia e alla cultura, oltre che alle bellezze e all’enogastronomia, dei paesi della Basilicata, incontreranno le comunità lucane di Roma, Firenze, Torino e Parma.

Si tratta di un progetto rientrante tra le iniziative nazionali e internazionali di comunicazione sostenute dall’APT di Basilicata.

Il programma dell’iniziativa, promossa da Rvm Broadcast, che produce il format insieme a F052 e Quadrum, prevede la proiezione degli episodi fino ad oggi realizzati e, a seguire, un talk-show condotto da Sergio Palomba durante il quale, oltre agli interventi di Silvia e Greg, sono previsti gli interventi dei presidenti delle associazioni di rappresentanza lucana e, a Roma e Firenze, anche del direttore dell’APT lucana, Antonio Nicoletti.

Questo il programma previsto:

lunedì 07/06/2021 – ore 18:00

Circolo culturale “Giustino Fortunato”, via Nizza n. 56 – Roma

martedì 08/06/2021 – ore 20:00

Associazione dei Lucani, Lungarno G. Pecori Giraldi – Firenze

mercoledì 09/06/2021 – ore 20:00

Cineteatro “Petrarca”, via Petrarca 7 – Settimo Torinese (To)

giovedì 10/06/2021 – ore 19:00

Sede Parma Calcio, via Partigiani d’Italia – Parma

Il tour di “Beautiful Basilicata” sarà raccontato anche in un reportage che, nelle prossime settimane, sarà diffuso attraverso i canali social della webserie.