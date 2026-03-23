Cosa si potrebbe fare con i soldi spesi nella guerra all’Iran

Modi migliori per spendere miliardi
The New York Times (International Edition)23 Mar 2026
AGENCE FRANCE-PRESSE-GETTY IMAGES
Riflettiamo per un momento sulle ingenti somme di denaro che vengono versate nella guerra con l’Iran.
Il Pentagono ha richiesto 200 miliardi di dollari (più di 1.400 dollari per famiglia americana) per finanziare la guerra, ma anche questo sottovaluta il costo totale.
Linda Bilmes, un’esperta di Harvard sul finanziamento della guerra, mi ha detto che la maggior parte dei costi arriverà più tardi. Ad esempio, qualsiasi soldato sviluppi un disturbo medico o aggravi uno esistente riceverà benefici per tutta la vita e cure mediche. Se le truppe di oggi rivendicano tali benefici allo stesso ritmo di quelli che hanno partecipato alla guerra del Golfo del 1990-91, questo da solo costerebbe almeno 600 miliardi di dollari, ha detto Bilmes. Per non parlare, ovviamente, del costo umano di tutto questo.
Tutto sommato, si aspetta che questa guerra in Iran costerà ai contribuenti più di trillion 1 trilione.
Qui ci sono alcune idee di ciò che il denaro di guerra potrebbe essere utilizzato per invece. I miei calcoli sono prudenziali, basati sulla segnalazione del Pentagono che i primi sei giorni di guerra costarono 11,3 miliardi di dollari-e anche quel conteggio incompleto ammontava a più di 1,3 milioni di dollari al minuto.
Per poco ‘ più di due settimane di questa guerra, potremmo offrire un’istruzione universitaria gratuita a ogni famiglia americana che guadagna meno di $125.000 all’anno, ad un costo di circa $30 miliardi all’anno.
Per meno di tre settimane, o 35 miliardi di dollari, potremmo eseguire un programma nazionale pre-K per bambini di 3 e 4 anni.
Per 75 milioni di dollari, circa un’ora di guerra, potremmo fornire gratuitamente tre libri a ogni bambino in America che vive sotto la soglia di povertà, secondo Kyle Zimmer di First Book, un’organizzazione no-profit che lavora sull’alfabetizzazione precoce. La ricerca suggerisce che libri come questi possono aiutare i bambini a leggere e migliorare i loro risultati.
Una donna muore negli Stati Uniti ogni due ore, in media, per cancro cervicale. Lo screening di tutte le donne non assicurate che ne hanno bisogno costerebbe forse 1 1 miliardo e potrebbe salvare centinaia di vite, secondo la dott. ssa Linda Eckert, esperta di cancro cervicale presso l’Università di Washington. Questo è meno
La guerra in Iran costa 1,3 milioni di dollari al minuto. Che ne dici di rendere accessibile l’università, ripristinare i tagli all’assistenza sanitaria e migliorare la fame nel mondo?
Per 13 ore di guerra: potremmo fornire occhiali a tutti i 2,3 milioni di scolari a basso reddito negli Stati Uniti che ne hanno bisogno ma non li hanno. Il costo base sarebbe di circa 3 300 milioni, secondo Vision to Learn, un’organizzazione no profit che fa questo lavoro. Il conto sarebbe quello che spendiamo per quattro ore di questa guerra.
Per circa 34 miliardi di dollari l’anno, meno di tre settimane di guerra, potremmo ripristinare i sussidi di assicurazione sanitaria che l’amministrazione Trump ha lasciato scadere l’anno scorso. Un’analisi ha previsto ulteriori 8.800 morti americane prevenibili come risultato.
Il denaro della guerra salverebbe ancora più vite se ne destinassimo una parte all’estero. In effetti, abbiamo speso di più per i primi tre giorni di guerra di quanto abbiamo speso (4 miliardi di dollari) per tutti gli aiuti umanitari nel 2025. Considera cosa potremmo ottenere a livello internazionale:
Per 4 400 milioni o meno, un po ‘ più di cinque ore di guerra, potremmo sverminare tutti i bambini bisognosi in tutto il mondo, secondo Evidence Action, un’organizzazione no-profit che lavora sulla sverminazione. Ciò si tradurrebbe in bambini e adulti più forti e più sani.
Per 380 milioni di dollari, meno di cinque ore di guerra, potremmo fornire integratori di vitamina A per i 190 milioni di bambini che ne hanno bisogno. Helen Keller Intl, un’organizzazione no-profit impegnata in questo lavoro, afferma che ciò impedirebbe fino a 480.000 morti infantili ogni anno e praticamente eliminerebbe la cecità da carenza di vitamina A.
Circa un giorno di spesa per la guerra potrebbe salvare più di 350.000 vite dalla malaria, attraverso un programma di screening e prevenzione rigorosamente studiato, secondo Esther Duflo, economista presso Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab del MIT.
Per 4,3 miliardi di dollari, a meno di tre giorni dalla legge di guerra, potremmo in gran parte porre fine alla più terribile forma di malnutrizione, chiamata grave spreco. Ciò salverebbe la vita di circa 1,5 milioni di bambini ogni anno. Realizzeremmo qualcosa di storico: per la prima volta nella storia dell’umanità, un gran numero di bambini non morirebbe più di fame.
Dobbiamo sapere che numeri come questo non sono mai del tutto affidabili, ma questo è vero anche per i costi militari. L’amministrazione di George W. Bush nel 2003 ha messo il costo della guerra in Iraq a 4 40 miliardi; ha finito per costare forse 3 3 trilioni.
Inoltre, le mie cifre si basano solo sui costi iniziali della guerra in Iran. E anche la stima di trillion 1 trilione per l’intero costo non include le bollette per la benzina più costosa che stiamo pagando e per fertilizzanti e cibo più costosi che probabilmente saranno presto.
Se riallocassimo questa spesa di guerra ai bisogni in patria e all’estero, gli americani avrebbero accesso alla scuola dal pre-K al college e avrebbero un’assicurazione sanitaria, e un gran numero di bambini in tutto il mondo non morirebbe di fame — e avremmo ancora miliardi di dollari rimasti.
Possiamo sborsare i soldi quando c’è volontà politica, come sganciare bombe dall’altra parte del mondo. Ma dov’è la volontà politica di ottenere assistenza sanitaria o istruzione, di costruire piuttosto che distruggere?
(Montescaglioso 1949), è laureato in lettere e ha insegnato Italiano e Storia nei corsi di scuola media per adulti a Torino.
Appassionato di storia regionale, si è interessato al brigantaggio, all’emigrazione transoceanica, alla figura di Francesco Saverio Nitti, al fascismo e alle lotte per la terra del secondo dopoguerra. Vari suoi saggi e articoli si possono leggere sulle riviste Bollettino Storico per la Basilicata, Basilicata Regione, Mondo Basilicata e su libri di autori vari (Soveria Mannelli 2008: Villa Nitti a Maratea. Il luogo del pensiero; Torino 2009: Dalla parte degli ultimi. Padre Prosperino in Mozambico; Potenza 2010: Potenza Capoluogo (1806-2006)).
Ha curato inoltre mostre foto-documentarie sull’emigrazione italiana, sugli stranieri in Italia, sulla vita e l’opera di F. S. Nitti, sulle donne al confino e sul confino degli omosessuali nel Materano. Quest’ultima è stata presentata finora in una quarantina di città e ultimamente a Firenze e a Cagliari nelle sedi regionali.
Ampliando la ricerca sul suddetto o tema ha poi pubblicato il libro Adelmo e gli altri. Confinati omosessuali in Lucania (ombrecorte, Verona 2019) andato presto esaurito.
Ha poi svolto un’ampia ricerca sugli stupri commessi nella regione negli anni del grande brigantaggio e sui femminicidi e gli omicidi commessi da donne. L’una e l’altra sono in speranzosa attesa di pubblicazione.