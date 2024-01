Cosa fare per migliorare accesso all’ ascensore dell’ Auditorium

Se ne è parlato nel corso di un incontro che Pio Abiusi, che aveva sollevato in più occasioni le problematiche di accesso all’auditorium “Roberto Gervasio’’, ha avuto il 16 gennaio scorso con i tecnici comunali Ignazio Olivieri e Federico Lorusso. L’impianto di risalita funzionerà solo in occasione degli spettacoli. Anche i bagni non saranno aperti al pubblico quando non ci sono spettacoli

 “Bisognerà – precisa Abiusi- rivedere la grata di accesso perchè le ruote (delle carrozzine) si bloccano. La soluzione è quella con le fessure orizzontali e non già verticali. Ho evidenziato sia la problematica e anche la soluzione . Vedi link più avanti “griglie idonee’’

 “Occorre,inoltre, esporre un cartello al vecchio ingresso indicante con una freccia l’accesso assistito tramite ascensore.

 Verrà esposto, in proposito, un numero di cellulare da chiamare per chiedere assistenza.

 Quanto ai lavori di Piazza S. Francesco sono di impermeabilizzazione della stessa e di Ripavimentazione

Griglie idonee