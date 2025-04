Cosa fare in attesa del Giro.Lasala segnala al Commissario prefettizio

Cordoli divelti e da sistemare in piazza Michele Bianco e in via Passarelli, segnaletica orizzontale ( le strisce) da rifare in gran parte della città, veicoli parcheggiati in doppia fila alla rotonda all’incrocio tra via Aldo Moro e la rotonda del Pino, trattamento antilarvale da fare anzitempo. Sono alcune delle segnalazioni che il cittadino Franco Lasala rivolge al commissario prefettizio, Raffaele Ruberto, anche in vista dell’arrivo, il 14 maggio, della tappa del Giro d’Italia Ceglie Messapica- Matera. Giriamo le segnalazioni, alcune delle quali seguono una programmazione definita e in relazione all’espletamento delle gare di appalto. Altre come la sistemazione di cordoli o buche si possono realizzare in tempi contenuti.



Eh vengo alle priorità dice Lasala:

1) segnaletica orizzontale (strisce pedonali sbiadite) e verticale;

2) Piazza Michele Bianco (cordoli marciapiedi divelti) e segnaletica verticale!

3) Viale Aldo Moro.. tratto Comune – Istituto Commerciale. Capisco i mille problemi, oggi superati dall’impresa esecutrice dei lavori , ma va aperta nei due sensi di marcia quanto prima!

4) Trattamento antilarvale: va effettuato in primavera (aprile-maggio) giammai a giugno-luglio

5) Via Passarelli (tratto finale Poste Italiane-Via Lucana). Dolenti note..un vigiledi tanto in tanto, qualche commerciante da 2 anni la fa da padrone!! A mio avviso va sistemato un cordolo dalle Poste in giù. con 2 diramazioni Via Lucana..camera commercio e Via Lucana..Via Gramsci.





6) Viale Aldo Moro- rotonda Pino! Auto parcheggiate in doppia fila.. che richiedono una presenza costante dei vigili urbani. Personalmente rischio la rissa ogni mattina. Abito nei paraggi.

7) Ad un mese dall’arrivo del Giro d’Italia, pregherei il Commissario (non conosco il tracciato cittadino) di dar luogo alla bitumazione almeno 15 gg. prima. C’è un perchè! Si deve un po’ consumare il bitume. Vi ricordate lo scorso Giro? Via Nazionale-Via Sturzo…curva con caduta di gruppo. Aveva piovuto. Eh, il tappetino di bitume.. realizzato appena 1 giorno. Mah



Franco Lasala