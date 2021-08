Le avvocatesse, Angela Maria BITONTI del foro di Matera e Sonia Sommacal del foro di Belluno, con il supporto della Associazione ADU ( associazione per la tutela e la promozione dei diritti fondamentali dell’uomo) erano state prontissime a presentare, alla Corte Europea dei diritti fondamentali dell’Uomo, un ricorso di urgenza dinanzi per sollecitare il ricongiungimento di una cittadina afgana, con il suoi famigliari. E questo, come hanno riportato le cronache di questi giorni, in relazioni a quanto accaduto e sta accadendo in Afganistan dopo la decisione degli Stati Uniti e dei Paesi occidentali di lasciare quel Paese dopo 20 anni favorendo l’arrivo- senza colpo ferire – dei Talebani. Richiesta della Corte rigettata e incombenza passata all’Italia e, ad altri Paesi, per decidere sulla questione. Si attendono sviluppi per una vicenda profughi che continua a destare preoccupazioni nel mondo. A rimetterci, ancora una volta, i civili.



LA NOTA SULLA VICENDA

La Corte Europea dei diritti fondamentali dell’uomo rigetta la richiesta di ingresso immediato a

cittadini afghani in grave pericolo di vita.

In data 20 agosto 2021 le avvocate Angela Maria BITONTI del foro di Matera e Sonia Sommacal del

foro di Belluno, con il supporto della Associazione ADU ( associazione per la tutela e la promozione

dei diritti fondamentali dell’uomo) hanno promosso un ricorso di urgenza dinanzi alla CEDU ai sensi

dell’art.39 del Regolamento della Corte.

Il ricorso richiedeva di consentire l’ingresso immediato nel territorio italiano ai familiari della ricorrente sig.ra T (cittadina afghana residente in Italia) , di cui 5 donne, alcune minorenni ed un uomo malato chec attualmente vivono in Afghanistan.

La sig.ra T lamentava la violazione dell’art.8 CEDU da cui scaturirebbe l’obbligo positivo per lo Stato

Italiano di tutelare la sua vita privata e familiare , che include l’obbligo di proteggere le relazioni

familiari e affettive più strette, in maniera efficace non esponendole a rischio che siano recise a causa

delle violenze o peggio ancora della morte.

In passato, la sig.ra T insieme alle quattro sorelle (di cui tre minori e una appena maggiorenne),

il fratello e i genitori era stata costretta a lasciare l’Afghanistan, in quanto facenti parte della

popolazione musulmana sciita degli HAZARA, da anni vittime di attacchi e soprusi da parte

dei talebani e dell’Isis, trovando rifugio in Pakistan.

La sig.ra T ha fondato timore di ritenere che la vita della madre e delle sorelle sia in imminente

pericolo. Attualmente le stesse vivono segregate in casa, in quanto i talebani rapiscono le

giovani donne senza marito e senza fidanzato considerandole bottino di guerra. Il padre, anche

se gravemente ammalato, è costretto a sorvegliare costantemente l’abitazione per dare l’allarme

nell’eventualità qualcuno tenti di introdursi al suo interno. La famiglia sta vivendo giorni di

terrore e di angoscia ed un futuro per loro non appare possibile in Afghanistan. Essendo stati

già profughe in Pakistan temono possano essere prestissimo vittime di abusi, soprusi e violenze

di ogni genere fino alla morte da parte dei talebani.

Lo sterminio degli Hazara, a cui la famiglia della sig.ra T appartiene, è stato riconosciuto da

molti organi di controllo, come lo Human Rights Watch e Amnesty International, come un vero

e proprio genocidio. Anche negli ultimi anni, nonostante la presenza dei contingenti delle Forze

Armate occidentali e Statunitensi, gli attacchi dei talebani alle popolazioni sciite, in particolare

in zone frequentate da Hazara, non si sono mai placate, soprattutto a Kabul dove ci sono stati

nell’ultimo decennio decine di attacchi contro questa popolazione.

La Corte Europea dei diritti fondamentali dell’ uomo decide in data 24.08.2021 di “non indicare al

Governo dell’Italia la misura provvisoria da applicare . Quindi , la Corte non applica la misura

d’urgenza richiesta” ( The Court decided not indicate to the Governement of Italy, underRule 39 of the

Rules of Court, the interim measure you are seeking. Therefore, the Court will not apply the requested

measure).

Alcuna motivazione viene addotta a sostegno di tale decisione non consentendo alla ricorrente di

comprendere le ragioni della mancata tutela dei suoi diritti fondamentali.

Un provvedimento che getta nello sconforto e nella disperazione la sig.ra T togliendole ogni speranza

di rivedere i suoi cari anche alla luce della crescente violenza dei talebani e del clima di terrore in atto.

Un provvedimento che determina il passaggio della tutela dei diritti fondamentali dell’uomo dalla Corte

EDU allo Stato Italiano il quale dovrà decidere quali misure, eventualmente, si debbano prendere per

tutelare le persone in pericolo in Afghanistan.

Intanto in Afghanistan si continua a soffrire e a morire