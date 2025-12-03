Corte dei Conti censura la legge regionale 23 del 2024 sull’aumento dei costi della politica

“Nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Basilicata, la Corte dei Conti ha censurato la legge regionale n.23 del 12 agosto 2024 con la quale il Consiglio regionale della Basilicata aveva aumentato le spese del personale dei Gruppi consiliari per “una somma di un massimo di 75.000 euro per ogni consigliere componente del gruppo”, “quantificati in un massimo complessivo di 454.968 euro annui”.” A sottolinearlo sono i segretari generali Cgil Basilicata e Spi Cgil Basilicata, Fernando Mega e Angelo Summa che in una nota scrivono “La Corte dei Conti ha infatti stabilito che “la spesa per il personale dei gruppi consiliari, dovrà essere inderogabilmente contenuta nell’importo massimo fissato dalla delibera della Conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre 2012, diversamente da quanto previsto dall’attuale formulazione”, definendo tale tetto “un limite di finanza pubblica insuperabile”. La modifica apportata dal Consiglio regionale, inoltre, secondo la Corte dei Conti, è direttamente funzionale al rispetto del limite di spesa stabilito (art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010) la cui violazione, secondo quanto previsto dal medesimo articolo, “costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”.” “L’intervento della Corte dei Conti chiude in maniera definitiva questa brutta pagina per la Basilicata, la democrazia e le funzioni istituzionali piegate ad uso personale – affermano i due segretari generali– “Come Cgil fin da subito ci siamo adoperati affinché la legge venisse ritirata, ritenendola inaccettabile nel contesto attuale in cui vivono i cittadini e le cittadine lucane, tra inflazione, cassa integrazione, precarietà, stipendi da fame e pensioni che a stento consentono di vivere dignitosamente. Un ulteriore aumento dei costi della politica che a nostro avviso era quindi ingiustificabile a fronte delle tante criticità che la regione vive e delle condizioni di vita dei lucani. Da qui la nostra battaglia fin da subito affinché i consiglieri tutti facessero un passo indietro, lanciando una petizione on line e chiedendo che il Consiglio regionale della Basilicata si dotasse delle consulte e dei regolamenti procedurali necessari per dare avvio alla raccolta firme per abrogare la vergognosa norma che avrebbe prodotto un aumento certo della spesa annua di quasi mezzo milione di euro. Ci auguriamo che l’intervento della Corte dei Conti sia da monito per le istituzioni regionali attuali e future nella gestione della cosa pubblica, che non può essere piegata a usi personali, svilendo quel fondamentale ruolo di rappresentanza cui i lucani e le lucane hanno dato mandato”.

