In attesa di ritornare a viaggiare con la reflex al collo l’associazione culturale Murgia Enjoy, in collaborazione con il Fotoclub Murgia, propone un nuovo corso di fotografia che consentirà, a chi vorrà avvicinarsi al mondo della fotografia, di conoscere tecniche e segreti della fotografia e di esprimersi attraverso questo potente ed importante mezzo comunicativo.Il corso si articolerà in lezioni interattive online nei weekend, due uscite fotografiche, una naturalistica ed una con la partecipazione di una modella e una cena con i corsisti in occasione della quale questi ultimi potranno confrontarsi con altri membri del Fotoclub Murgia.I docenti, già membri del Fotoclub Murgia, offriranno l’opportunità di partecipare attivamente ad una mostra fotografica finale, a cura e spese dell’associazione, dove verranno esposti i lavori dei partecipanti al corso.Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.Il programma, che prevede anche lezioni di fotoritocco, sarà stabilito in base alle richieste dei partecipanti che dovranno rispondere ad un questionario online.Il corso è dedicato sia a coloro che vogliono imparare le nozioni di base della disciplina sia a coloro che hanno già una base teorica, ma vogliono perfezionare le conoscenze già acquisite.I corsisti, infine, usufruiranno di uno sconto extra presso il rivenditore Giordano Photo convenzionato con l’associazione Murgia Enjoy.Maggiori informazioni o iscrizioni inviando un messaggio whatsapp al n.328/3130450.Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/247262370222366