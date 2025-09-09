Corso di Disegno e Pittura con Mimmo Centonze e mostra allievi

Sono aperte le iscrizioni per frequentare sia a Matera che a Bari l’attesissimo Corso di Disegno e Pittura con Mimmo Centonze.

L’artista presenterà al pubblico il corso e la mostra dei suoi allievi lunedì 15 settembre 2025 alle ore 18:00 a Matera presso lo Studio Mimmo Centonze in via Collodi 2, e giovedì 18 settembre 2025 alle ore 18:00 a Bari Palese, presso Il Mondo Che Voglio in via Nazionale 19 (Bari Palese).

PER INFO E ISCRIZIONI: 349 4637882.

A CHI È RIVOLTO

Il corso è rivolto ad allievi principianti o esperti, di tutte le età, anche a persone che non sanno affatto disegnare, che pensano di non avere talento per il Disegno e che sono convinte di non poter imparare a disegnare.

“Non esiste una persona negata per il Disegno – afferma Mimmo Centonze – tutti possono imparare a disegnare correttamente perché il Disegno è una capacità globale come leggere, guidare, camminare o andare in bicicletta. Si tratta di prendere confidenza con diverse abilità che si integrano e che poi diventano automatiche. Disegnare bene significa solamente vedere nel modo giusto, cioè sfruttando le facoltà dell’emisfero cerebrale destro. Disegnando voi vi manifesterete”.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI

Il Corso di Disegno e Pittura del Maestro Mimmo Centonze ha l’obiettivo di far emergere il potenziale creativo che già esiste dentro di noi e che risiede nella parte destra del nostro cervello, adibita alle funzioni visive, non verbali ed intuitive, abilità che quasi mai riusciamo a manifestare in quanto abituati ad usare principalmente la parte sinistra del nostro cervello, quella verbale e analitica.

“Il mio obiettivo – dichiara Mimmo Centonze – è fornirvi gli strumenti per liberare questo potenziale e per farvi accedere, in maniera cosciente, alle vostre facoltà inventive, intuitive ed immaginative che forse finora sono state represse dalla nostra cultura verbale e tecnologica, nonché dal nostro sistema educativo”.

QUALI SARANNO I BENEFICI

Mantenere attiva la parte destra del cervello tramite il Disegno e la Pittura – attività naturalmente coordinate dall’emisfero destro – significa diminuire o annullare lo stress e quindi migliorare il benessere e la salute, sia quella mentale che fisica.

Si tratta del potere benefico di ciò che rilassa la mente, alleviandola da tensioni e preoccupazioni, ristorando così le proprie attività cognitive.

“Già dalle primissime lezioni – dichiara Mimmo Centonze – inizierete ad accedere alle facoltà che risiedono naturalmente nella parte destra del vostro cervello come il rilassamento, l’intuizione, l’immaginazione, sicurezza nel prendere le decisioni e la capacità di vedere le cose della vostra vita in maniera globale.

Disegnando – continua Mimmo – imparerete a conoscere profondamente una parte della vostra mente troppo spesso soffocata dalle mille cose della vita quotidiana. Con questa esperienza svilupperete la capacità di percepire le cose in modo nuovo, vedendole nella loro globalità, cogliendone l’intima struttura e scoprendo nuove possibili associazioni. Potrete trovare soluzioni creative a problemi sia privati che professionali, usando nuovi processi di pensiero e sfruttando le potenzialità di tutto il cervello”.

CHI È MIMMO CENTONZE?

Celebrato come il più giovane artista in assoluto ad aver avuto l’onore di una mostra personale al Palazzo delle Esposizioni di Roma, Mimmo Centonze ha iniziato a studiare le tecniche dei grandi maestri della pittura già a 14 anni.

Ha esposto in prestigiosi musei ed istituzioni culturali internazionali, come la Biennale di Venezia, al Pratt Institute di New York, in musei, università e spazi culturali in 13 città della Cina e a Dubai.

Da molti anni cura progetti espositivi in tutta Italia, tiene regolarmente conferenze, spettacoli, lectio magistralis sull’arte e corsi di disegno e pittura anche all’estero, per lo sviluppo dell’emisfero cerebrale destro.

Ha fondato due musei a Matera, di cui è anche direttore artistico: il “MUDIC – Museo Diffuso Contemporaneo” nei Sassi, e la “Casa Museo – Casa Studio Mimmo Centonze” dove sono esposte 200 opere d’arte dal Cinquecento ai giorni nostri.

È inoltre molto attivo sui social per divulgare la conoscenza delle opere d’arte esposte in musei e luoghi culturali di tutto il mondo.