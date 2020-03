Siamo , e da sempre, contro il sensazionalismo e il protagonismo della notizia urlata e non verificata, sopratutto ora che il virus a corona ”covid 19” sta salendo la curva del contagio. E ci spiace che due medici pediatri materani, Enza Carmentano ed Erasmo Bitetti, che la città conosce bene per serietà e professionalità, siano stati additati nel vortice di alcuni social ”positivi” al virus. Insinuazioni e accuse infondate e loro smentiscono, nella breve nota che pubblichiamo, rassicurando i pazienti. Loro continueranno a fare fino in fondo il proprio dovere, come tanti di loro che continuano a restare in trincea e con l’auspicio che Governo e autoritarie sanitarie ne rafforzino gli strumenti di tutela. Ma occorre anche una ”sterzata” di serietà e di trasparenza nella attività di informazione ufficiale delle task force che, a volte, per scelta o per altri motivi, è carente e non aiuta di certo a sapere come stanno le cose – fermo restando il diritto alla tutela della privacy- su età, sesso, eventuale provenienza visti i ritorni in Basilicata di tanta gente e la vicinanza con le regioni vicine. Quanto accaduto a Matera, per esempio, nei giorni scorsi con le note che hanno ingenerato dubbi fuorvianti, finiti puntualmente nella scia dei social su ”uno dei due soggetti” finiti in rianimazione e sulla esistenza del caso di una infermiera, ufficializzato dal Comune di Montescaglioso, che lavora nello stesso reparto sottoposto a sanificazione devono far riflettere. Ma vorremmo sapere ”ufficialmente” anche dei dati positivi quando un paziente viene dimesso perchè guarito. E la cosa non potrebbe che fare piacere,con un sincero apprezzamento per l’encomiabile lavoro svolto da medici e infermieri, e rafforzare il rapporto tra cittadini e istituzioni, che in questa difficile fase difficile del Paese. Una richiesta di buon senso e di trasparenza nei tempi e nei modi che si riterrà necessario attivare. Ma evitiamo che il ”dagli all’Untore” di manzoniana memoria sia favorito sui social o in strada, per questi motivi, anche perchè la conclusione dell’emergenza da covid-19 non è dietro l’angolo. A Enza ed Erasmo, e a quanti come loro stanno in trincea, gli auguri di continuare a lavorare con serenità. E di questo ne abbiamo tutti bisogno.

LA PRECISAZIONE DI ERASMO ED ENZA

Apprendo da colleghi e conoscenti che, in un crescendo di citazioni sui social, il nome mio e quello di mia moglie sono stati associati agli ipotetici due medici di famiglia che sarebbero stati contagiati dal coronavirus. Nello smentire come falsa questa notizia vogliamo assicurare i nostri pazienti che godiamo di ottima salute e che lunedì mattina potranno trovarci come sempre al lavoro nel nostro ambulatorio.

Dott. Erasmo Bitetti

Dott.ssa Enza Carmentano