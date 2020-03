“Uniti, coesi, ma distanti“. Tradotto in slogan è questa la sostanza delle norme precauzionali somministrateci dal governo in questi giorni, insieme al comitato scientifico che lo affianca.

Con la ovvia considerazione che, come dice l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco: “Tutte le misure che si stanno prendendo o che si possono prendere sono sperimentali. E sbagliare fa parte del gioco. Non c’è certezza. Un’epidemia di questo tipo non si è mai vista nella storia dell’uomo moderno.” Perchè, aggiunge: “Non ci sono evidenze scientifiche su come contenere epidemie di questo tipo.”

Situazione straordinaria e in continuo ed imprevedibile divenire che farebbe tremare le vene ai polsi a chiunque si fosse trovato al governo del Paese.

Governo che si sta assumendo le proprie responsabilità (come è ovvio che sia) a cui dovrebbe corrispondere una opposizione con un atteggiamento responsabile nell’interesse generale e che non si faccia prendere dalla facile fregola di sparare addosso al pianista. E così è andata, fino ad un certo punto.

Fino a quando Salvini ha sparato a palle incrociate contro il governo dalle colonne di un giornale straniero ( El Pais) in cui ha detto che «il Governo italiano è incapace di gestire l’emergenza del coronavirus». Esattamente nel momento in cui dal suo profilo Facebook lanciava appelli all’unità nazionale e diceva che non era tempo di fare polemica politica o strumentalizzare. Roba da schizofrenia, insomma. Evidentemente Salvini non si rende conto che così facendo non mette solo in cattiva luce l’operato del Governo ma sta dicendo che venire in Italia non è sicuro perché la situazione è fuori controllo. Chissà come saranno contenti gli operatori turistici. E come dare torto ai turisti stranieri se non vogliono venire in Italia? Insomma, nel suo linguaggio potrebbe ben essere definito un vero “traditore” dell’Italia.

Pure la Meloni, che fino ad ora aveva fatto la parte della responsabile, è arrivata ad attribuire a Conte, addirittura di aver avuto “un atteggiamento criminale verso l’Italia” perché avrebbe rilevato una sua “bulimia comunicativa“, ovvero una eccessiva presenza in Tv per spiegare agli italiani l’evolversi della situazione e i provvedimenti che si andavano via via prospettando, nel pieno di una bufera di competenze che si sono incrociate e a volte sovrapposte con quelle regionali.

Insomma nel mentre il Paese prova a nuotare nei gorghi di una vicenda inedita questo è il livello messo in campo.

Proprio mentre tutta la classe politica dovrebbe essere (come si chiede ad ognuno di noi nella quotidianità) unita e coesa….sebbene distante nei ruoli di governo ed opposizione per tirare fuori il Paese dal ruolo di appestato che gli si vorrebbe appiccicare addosso a livello internazionale e accompagnarlo in questo difficile traghettamento verso il ritorno ad una normalità che non è dato sapere tra quanto tempo arriverà.

Unità che servirebbe proprio nel momento in cui si è appreso che nemmeno in questo caso siamo stati primi in Europa, perchè i primi sono sempre loro: i tedeschi! Il primo paziente in Europa è stato, infatti, identificato in Germania (il 24 gennaio a Monaco), un mese prima del focolaio in Lombardia ed una settimana prima (31 gennaio) dei due casi cinesi a Roma.

Con una sorta di mappa pubblicata sul sito Netxstrain, del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle che ricostruisce una sorta di albero genealogico del virus, e indica che il focolaio tedesco potrebbe avere alimentato silenziosamente la catena di contagi al punto da essere collegato a molti casi in Europa e persino in Italia.

Con l’analisi del percorso e delle mutazioni genetiche del coronavirus che avrebbe fatto rilevare agli studiosi che esso sarebbe entrato in Europa più volte, come dice Trevor Bedford: “Dal primo febbraio circa un quarto delle nuove infezioni in Messico, Finlandia, Scozia e Italia, come i primi casi in Brasile, appaiono geneticamente simili al focolaio di Monaco“.

Quindi c’è da fare un enorme lavoro in Italia e verso l’estero, vantando anche il lavoro sul campo che il nostro sistema sanitario sta effettuando.

Sciacallaggio politico? No grazie!