Influenza da covit 19 con un pizzico di fortuna, magari sulle ruote delle zone rosse ? Chissà. Qualcuno tenta le giocate al lotto con il 19 ( il numero del corona virus) e l’essere infettati con l’immancabile paura che fa 90. Una ”responsabile” ambata vincente..Nel frattempo calma con la caccia all’untore. Ma tanto senso di responsabilità altrimenti il picco da epidemia da ‘corona virus’ salirà certamente, ma il tempo di decantazione sarà più lungo. E così anche l’attesa per l’esito dei tamponi va considerato nella tempistica necessaria per averlo. E tra questi anche quello del sindaco di Matera, in quarantena volontaria – come altri concittadini, che hanno avuto esperienze e contatti diversi- che sarà noto per la mattina di domenica 8 marzo. La Task force regionale ha comunicato che sono stati 36 i tamponi giunti nella giornata di sabato 7 marzo dalle province di Potenza e Matera. L’analisi è iniziata nel pomeriggio. Al Numero Verde istituito dalla Regione Basilicata per l’emergenza coronavirus sono arrivate – il 6 marzo- 462 chiamate. Ed è stato il numero più alto registrato in una giornata. Il triage riguarderà anche le case circondariali di Potenza, Matera e Melfi, a supporto delle attività di prevenzione degli istituti penitenziari lucani. Qui , infatti, sono in fase di completamento il montaggio delle tende. Dalla Asm vengono,intanto. alcune disposizioni.”Il Direttore Pro-tempore del Distretto della Salute di Matera, dr. Rocco Pasciucco- riporta una nota- d’intesa con la task-force COVID-19 dell’ASM, ha disposto la sospensione dell’attività di sportello di scelta medica presso la sede centrale dell’ ASM in via Montescaglioso a Matera e tutte le attività di sportello erogate in via Matteotti e in piazza Firenze, dove saranno sospesi anche i prelievi ematici, a partire dal 09/03/2020 e fino al 23/03/2020.Lo scopo del provvedimento è quello di prevenire la propagazione dell’epidemia da COVID-19”. Lunedì 9 e martedì 10 marzo, intanto,la Prefettura di Matera resterà chiusa per interventi di sanificazione degli ambienti, dopo che il prefetto Rinaldo Argentieri- ricoverato in ospedale a Matera- è risultato positivo al tampone per il Covit 19. Non si sa dove possa essere stato contagiato. Tante ipotesi, smentite, e preoccupazioni legittime sui possibili luoghi di contagio. Tant’è che si va anche a ritroso nel tempo. La squadra e la società dell’ Olimpia Basket che nei giorni scorsi era stata ricevuta in Prefettura ha smentito con un secco “Nessun allarme o rischio di contagio” . E poi i falsi allarmi o le fakes news da Policoro e Matera con i malori a commesse, procurati da altre cause e nel primo caso con una ”fasulla’ nota di agenzia. Poi ci sono le coincidenze dei veggenti dall’immancabile Nostradamus alla scrittrice Silvya Browne con il suo libro del 2008 “End of days”. Finita? Macchè.