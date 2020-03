Riscontri e controlli sul campo a fermate di treni e bus hanno consentito di accertare il ritorno in Basilicata di oltre 200 persone provenienti dalla Regioni a rischio o dalle zone rosse del centro Nord. Si tratta per gran parte di studenti.

Ma gli arrivi, come già riportato in altri servizi, erano cominciati con tutti i mezzi- ”bla bla car” compreso- nei giorni scorsi. Si fa appello, pertanto, all’alto senso di responsabilità di ciascuno affinchè non si creino occasioni di contagio.

Il ”vaso di Pandora” però è rotto da tempo e dalle nostre parti, a Matera sopratutto, sono arrivati per vari motivi piccoli gruppi di visitatori da Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e via elencando.

Il picco dei possibili contagiati al corona virus, pertanto, è destinato ad aumentare e la fascia di rischio è quella del settore turistico, alle prese con una prevedibile crisi seguita ai vuoti ”concreti” di programmazione post 2019. E a proposito di crisi le chiusure di attività commerciali, sovrapposti alle forzate ‘fermate’ da coronavirus impongono misure e interventi nazionali.

Altro che assistenzialismo da fondi calamità o riconoscimento da cordone sanitario che, di fatto, non c’è. Si lamentano e protestano tutti.

Del resto non poteva che essere così.



Anche i reclusi della casa circondariale di Matera nella scia di quanto accaduto in altre carceri hanno protestato per i limiti ai colloqui e per avere sicurezza sull’epidemia da Covid 19. Undici persone sono salite sul tetto e sono rientrate in cella nel pomeriggio.

L’intervento, coordinato dal questore Luigi Liguori, e con l’apporto di altre forze di polizia, ha consentito di tenere sotto controllo la situazione. Bene. Ma si continua con l’emergenza Coronavirus tra senso di responsabilità, eccessi nel proteggersi quando non è il caso, e con una fase di attuazione e controllo delle prescrizioni tutte da verificare. Il virus a ”corona’ è poco regale…ma tanto impopolare. Ricordiamocelo.

LA NOTA DELLA TASK FORCE DI BASILICATA

Emergenza coronavirus: 13 i tamponi in laboratorio

Sono 13 i tamponi effettuati oggi i cui risultati di laboratorio verranno resi noti in serata dalla task force regionale. È fermo a 5 il numero dei casi accertati in Basilicata.

La Protezione civile, che nelle scorse ore ha effettuato il censimento, ha registrato l’arrivo in Basilicata di 204 persone provenienti dal nord Italia.

Al numero verde regionale 800996688, dalle ore 8.00 alle 16.00 di oggi sono arrivate 600 chiamate da parte dei cittadini.

Intanto il presidente della Regione, Vito Bardi, ha rivolto un nuovo appello ai cittadini attraverso un video disponibile al link https://www.youtube.com/watch?v=ylW-ZOnPNIM&list=PLPWsfwcgVphtAJi760K4xNxB6R2YzAycC