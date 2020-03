In queste ore costellate da notizie che spesso ci angosciano nella inedita guerra di difesa dal coronavirus che siamo chiamati a combattere (e ne avremmo fatto volentieri a meno), con uno stravolgimento delle nostre abitudini quotidiane nel tentativo di limitare i danni, ci fa piacere rimpallare qualche buona notizia.

La più fresca (al momento che scriviamo) è quella secondo cui ” PECHINO AVREBBE CHIESTO ALLE AZIENDE CINESI DI “INVIARE IMMEDIATAMENTE IN ITALIA RESPIRATORI E 2 MILIONI DI MASCHERINE”

“Il Governo cinese –si legge infatti in un post dell’ Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia – è pronto a fare la sua parte in segno di profondo ringraziamento verso l’Italia che ha aiutato il Paese nel momento del bisogno.

Pechino è disposta a fornire all’Italia mille ventilatori polmonari, oltre a due milioni di mascherine, 100 mila delle quali ad alta tecnologia, 20 mila tute protettive e 50 mila tamponi per i test sul coronavirus.

Questa è la decisione presa dal governo cinese al del colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ed il suo omologo italiano Luigi Di Maio.”

L’altra buona notizia è di casa nostra, ma che va sullo stesso binario, ovvero quello di aumentare la capacità di posti nelle terapie intensive e riuscire così a far fronte al fabbisogno extra che si potrebbe avere con il picco del contagio.

Infatti, la Protezione civile ha reso noto che sono stati già stati distribuiti 325 nuovi ventilatori respiratori per le terapie intensive e sub intensive, che ne sono (quasi) pronti altri 2mila, con l’obiettivo dei 5 mila nuovi posti. Ciò a fronte del fabbisogno rappresentato dalle regioni che è -al momento- di 1.800 respiratori, mentre 5000 è stato fissato come obiettivo per fronteggiare la peggiore delle ipotesi -al momento- nell’evoluzione dell’epidemia.

E ancora di buon auspicio, poi, la buona novella che, mentre il numero dei morti per coronavirus nel mondo continua a crescere – con 4.025 decessi totali registrati oggi e 114.458 casi, prosegue il trend positivo in Cina, dove si registra il numero di contagi e decessi più basso dall’inizio dell’epidemia, il 20 gennaio scorso. Segno che la battaglia la si può vincere…e vinceremo.

E persino da noi….il “paziente uno” di Codogno ora respira autonomamente ed è in via di guarigione. Un’altra buona notizia che ci auguriamo consentirà a breve a questo nostro concittadino di raggiungere la moglie incinta, a casa da poco, dopo essere stata ricoverata all’ospedale Sacco di Milano.