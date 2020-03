Gli annunci sono comparsi nella tarda serata di sabato 21 marzo sulle pagine FB della Città di Policoro e del Sindaco di Salandra Gianfranco Tubito e riguardano i primi casi di positività al Corona virus. Naturalmente attendiamo conferme con la produzione di ordinanze sindacali e della ufficialità della task force regionali, che nel comunicato delle 18.00 aveva citato di 9 tamponi risultati positivi, ma senza indicare località e altri dati che sarebbero necessari per indurre altri a verificare se hanno avuto contatti con i contagiati: provenienza, professione, età, sesso, pur rispettando-ci mancherebbe altro- la privacy dei pazienti. Resterebbero gli altri sette. Finora solo ipotesi e tra le più disparate. E questo non fa che alimentare allarmi e preoccupazioni. Basilicata in allerta, dopo la conferenza stampa del presidente del consiglio dei Ministri Giuseppe Conte che ha annunciato fino a metà aprile la chiusura di siti e attività produttive ”non necessarie” allo scopo di bloccare la diffusione del contagio. Restano aperti supemercati e farmacie e altre attività contenute in un elenco concordato con forze sociali e produttive. Per la Basilicata, come ha scritto il presidente Vito Bardi, tante preoccupazioni per il possibile ritorno di corregionali che lavorano nel centro Nord.

I CASI DA CORONAVIRUS

A POLICORO

È appena giunta notizia del primo caso, già in quarantena da alcuni giorni, positivo per COVID19 a Policoro.

Serriamo le fila e alziamo la guardia.

Rispettiamo scrupolosamente le norme igieniche e di sicurezza.

– Restiamo a casa !!! –

A SALANDRA

“Devo purtroppo comunicarvi che a Salandra abbiamo un primo caso. Prima di apprenderlo dalla stampa. Seguiranno aggiornamenti